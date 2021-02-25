لو باريزيان: ألابا يضع شرطا قبل الانضمام لناد جديد

الخميس، 25 فبراير 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

يضع النمساوي دافيد ألابا شرطا قبل التوقيع مع ناد جديد.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

وكان ألابا قد أعلن رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، ليبدأ رحله جديدة بدءا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فأن ألابا يريد أن يلعب في مركزه الأصلي كلاعب وسط مدافع والذي يشارك فيه مع منتخب بلاده.

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واشتهر ألابا (28 عاما) أكثر باللعب كظهير أيسر ثم تحول في المواسم الأخيرة للمشاركة كقلب دفاع في صفوف بايرن ميونيخ.

ويعد باريس سان جيرمان وريال مدريد الأكثر اهتماما بالحصول على خدمات النمساوي الذي لا يزال وكلاءه يقيمون العروض المقدمة.

ورفض اللاعب النمساوي البالغ عمره 28 عاما تجديد عقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في يونيو المقبل.

ولذلك تعاقد بطل ألمانيا وأوروبا والعالم مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بدءا من يوليو المقبل لتعويض الرحيل المتوقع لـ ألابا.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الأخير إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 417 مباراة مع بايرن وسجل 33 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج أفضل لاعب في النمسا 7 مرات بـ26 لقبا مع الفريق كان أخرهم كأس العالم للأندية.

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس قال إن اللاعب اتفق على الانتقال لريال مدريد لكن لم يوقع عقدا بعد.

دافيد آلابا بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
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