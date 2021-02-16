رومانو: ألابا اتفق مع ريال مدريد.. لكن لم يوقع عقدا بعد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

شدد فابريزيو رومانو صحفي النسخة الإيطالية من شبكة سكاي سبورتس أن ديفيد ألابا اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إليه في الصيف المقبل.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وقال رومانو المتميز في أخبار انتقالات اللاعبين:"ألابا اتفق شفهيا مع ريال مدريد منذ بداية يناير. عقده جاهز ويمتد ليونيو 2025، لم يوقع بعد".

وواصل عبر تويتر "تشيلسي وليفربول وأندية أخرى تحاول إقناع اللاعب، لكن أولوية ألابا هي ريال مدريد".

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ورفض اللاعب النمساوي البالغ عمره 28 عاما تجديد عقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في يونيو المقبل.

ولذلك تعاقد بطل ألمانيا وأوروبا والعالم مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بدءا من يوليو المقبل لتعويض الرحيل المتوقع لألابا.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الأخير إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 415 مباريات مع بايرن وسجل 33 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ26 لقبا مع الفريق.

ألابا ريال مدريد
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