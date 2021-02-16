رومانو: ألابا اتفق مع ريال مدريد.. لكن لم يوقع عقدا بعد

شدد فابريزيو رومانو صحفي النسخة الإيطالية من شبكة سكاي سبورتس أن ديفيد ألابا اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إليه في الصيف المقبل.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ ريال مدريد

وقال رومانو المتميز في أخبار انتقالات اللاعبين:"ألابا اتفق شفهيا مع ريال مدريد منذ بداية يناير. عقده جاهز ويمتد ليونيو 2025، لم يوقع بعد".

وواصل عبر تويتر "تشيلسي وليفربول وأندية أخرى تحاول إقناع اللاعب، لكن أولوية ألابا هي ريال مدريد".

ورفض اللاعب النمساوي البالغ عمره 28 عاما تجديد عقده مع بايرن ميونيخ والذي ينتهي في يونيو المقبل.

David Alaba has reached a verbal agreement with Real Madrid since the beginning of January. His pre-contract until June 2025 is ‘almost ready’ - not signed yet. Chelsea, Liverpool as other clubs are still trying to convince him... but Alaba’s priority is joining Real Madrid ⚪️ https://t.co/LITUivZexn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2021

ولذلك تعاقد بطل ألمانيا وأوروبا والعالم مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بدءا من يوليو المقبل لتعويض الرحيل المتوقع لألابا.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الأخير إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 415 مباريات مع بايرن وسجل 33 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ26 لقبا مع الفريق.