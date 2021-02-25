باسم مرسي: الزمالك سيتوج بالدوري بشرط.. ولم أشعر بالإحباط لعدم عودتي

تحدث باسم مرسي عن فشل عودته إلى الزمالك وكذلك يعتقد أن الأبيض قريب من الفوز بلقب الدوري المصري الموسم الجاري.

باسم مرسي النادي : مصر للمقاصة الزمالك

وكذلك تحدث عن إصابته في مواجهة غانا والتي لم يستدع بعدها لمنتخب مصر مرة أخرى.

وقال باسم مرسي: "لم أشعر بالإحباط بسبب عدم عودتي إلى الزمالك، عملت على نفسي أكثر وأريد أن أثبت لمن رفض عودتي أنني كنت استحق العودة، وأسعى بالإصرار للعودة إلى مكانتي الطبيعية مرة أخرى، وسعيد في مصر للمقاصة مع مدير فني كبير".

باسم مرسي سجل هدفين منذ انتقاله إلى مصر للمقاصة، لتعويض رحيل مروان حمدي إلى الزمالك.

وأضاف "سجلت 60 هدفا في الدوري ومن السهل أن أصل لنادي المائة في الدوري، والقرارات هي السبب في تراجع مستواي لمدة موسم ونصف".

وتطرق للحديث عن فرص الزمالك في التتويج بلقب الدوري، قائلا: "جايمي باتشيكو مدرب يعرف كيفية جمع النقاط لأنه يعرف كيف يدافع، الفريق يخطف هدف أو 2 ومن ثم يعود للدفاع".

وتابع "في 2014 عندما قاد الفريق، كان يلزم بعض اللاعبين بالدفاع، ولا يحب اللاعبين المهاريين، هو يريد لاعب "مكنة" ويفضل اللعب على الأطراف".

وأردف "أهداف أوباما الرأسية عمل باتشيكو ويمتلك حاليا فريقا رائعا ولابد أن يحصلوا على لقب الدوري الموسم الحالي بشرط ألا يفقدوا نقاطا".

وواصل "الزمالك يستطيع أن يفوز مثل الأهلي في الدقيقة 90، لكن أشعر أنها (ماشية معاهم)".

مهاجم منتخب مصر السابق تحدث عن أزمة مباراة غانا والتي كانت الأخيرة له على المستوى الدولي في 2016.

وقال المهاجم البالغ 29 عاما: "تعرضت للإصابة في ظهري في مباراة غانا، وقلت لمحمد أبو العلا طبيب المنتخب حينها "أنا مش قادر" وحصلت على حقنتين بين الشوطين ولم استكمل اللقاء بقرار من هيكتور كوبر".

واستدرك "انتظرت بعد نهاية المباراة وذهبت للفندق في انتظار طبيب المنتخب عقب المباراة وحصلت على حقنتين مجددا وتصافحت مع أسامه نبيه ومحمود فايز عقب عودتهم للفندق وتمنوا لي التعافي من الإصابة".

وأوضح "ذهبت للمستشفى بطلب من محمد أبو العلا إذ تعرضت لإصابة بكدمة بين الفقرات، ولا زالت أشعر بألمها حتى الآن".

وأتم "كوبر كان مقتنعا أنني تركت المباراة وعدت إلى الفندق ليس بسبب الإصابة بل لخروجي بين الشوطين".

منتخب مصر فاز بثنائية دون مقابل، في مباراة مهدت مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018.

ولعب باسم مرسي 10 مباريات لمنتخب مصر بين 2014 و2016 وسجل خلالها 7 أهداف.