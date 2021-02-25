مدير سان جيرمان: مفاوضاتنا لتجديد تعاقد مبابي ونيمار تسير بشكل جيد

أوضح ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن ناديه يقترب من الاتفاق على تجديد تعاقد نجميه كيليان مبابي ونيمار.

وقال ليوناردو لراديو فرانس بلو: "نحن نجري محادثات متقدمة مع مبابي حول تجديد تعاقده".

وأضاف "سنصل إلى القرار قريبا، فالمفاوضات تسير بشكل جيد".

وأكمل "نحن أيضا نسير على الطريق الصحيح في المفاوضات مع نيمار".

وأتم البرازيلي "حتى الآن لم يتم التوقيع على العقود الجديدة لكلاهما".

قبل أيام، زفت شبكة TNT البرازيلية خبرا مبشرا لعشاق باريس توضح فيه أن نيمار وافق على تجديد عقده مع النادي حتى 2026.

فيما يرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وأكثر من فريق، إذ ينتهي عقده مع النادي الفرنسي العاصمي في صيف 2022.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أوضحت أن مبابي لن يجدد تعاقده إلا في حالة حصوله على نفس راتب نيمار، والمقدر بـ36 مليون يورو في الموسم.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن ريال مدريد يواجه صعوبات من أجل ضم مبابي. (طالع التفاصيل)

ومبابي أحد المواهب الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، فنجم منتخب الديوك جاء سابعا ورابعا وسادسا في جائزة الكرة الذهبية لأعوام 2017 و2018 و2019 على الترتيب.

ويقضي مبابي موسمه الثالث مع باريس الذي قاده للتتويج بعشرة ألقاب.

مبابي (22 عاما) يلعب في باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من موناكو بصيف 2017 على سبيل الإعارة أولا، ثم بشكل نهائي في صفقة قدرت قيمتها بـ 145 مليون يورو.