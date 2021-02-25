مجموعة الأهلي – المريخ يُصدر بيانا ضد "اتحاد الجماهير"

أصدر نادي المريخ السوداني بيانا رسميا ضد بعض جماهير الفريق التي أقدمت على بعض "الأعمال المشينة" حسب البيان، عقب مباراة الفريق مع فيتا كلوب.

المريخ خسر أمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل هدف في أم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

البيان أدان اقتحام بعض من مشجعي المريخ لمقر النادي، ما تسبب في ضياع بعض الوثائق الهامة للفريق.

وجاء بيان المريخ كالتالي:

تابع مجلس إدارة نادي المريخ بكل أسف التحركات المشينة التي قام بها بعض الجماهير عقب خسارة الفريق في البطولة الأفريقية.

وقد جاءات تلك التحركات تحت مسمى "اتحاد الجماهير" حيث قامت هذه المجموعة بعدة أعمال مشينة ومرفوضة ولا تشبه جمهور المريخ الوفي بداية بإقتحام مقار النادي ممثل في المكتب التنفيذي وأخذ جوازات اللاعبين وممارسة التخريب داخل المكتب التنفيذي وإرهاب المدير التنفيذي للنادي مما أفقد النادي عدة مستندات مهمة على رأسها مخاطبات النادي لمحكمة التحكيم الرياضية " CAS " الخاصة بقضية اللاعبين الثلاثة رمضان عجب، ومحمد الرشيد، ووبخيت خميس، سيما ان النادي مطالب بالرد على المحكمة في فترة لا تتعدى "10 أيام".

كما قامت ذات المجموعة بحرق بعض الإطارات أمام مكتب رئيس النادي والإساءة له مما يمثل إساءة لرمزية كيان المريخ، وقد قامت ذات المجموعة بإقتحام تدريب الفريق أمس وممارسة الإرهاب مع مدير الكرة بالنادي.

ويعتبر مجلس المريخ هذه التحركات الفوضوية والخارجة عن روح الرياضة تعدياً سافراً على قيم ومورثات نادي المريخ العظيم، والتي للأسف تجد تأييداً من بعض المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة.

وعليه يؤكد المجلس للرأي العام ولجماهير المريخ خاصة أنه رصد أسماء جميع الذي شاركوا في هذا الفعل الفوضوي وسيقوم بتعليق عضوية جميع الذين شاركوا في إقتحام مقار النادي وتدريب الفريق ومكتب رئيس النادي كما شرع النادي في تدوين عدة بلاغات جنائية في مواجهة هؤلاء.

ويؤكد مجلس إدارة نادي المريخ إنه ظل وسيظل مطلعاً بمهامه في قيادة النادي، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة المريخ والتي تتطلب تكاتف وتضافر الجهود كي يخرج الفريق من كبوته ويتمكن من إستعادة حظوظه في المنافسة الأفريقية.

ويدعو مجلس المريخ جمهور النادي التحلي بالحكمة والإلتفاف حول مصلحة النادي ودعم فريق الكرة في هذه الظروف التي يعتبرها المجلس عابرة ولا تخرج من إطار التنافس الذي يقوم على الربح والخسارة والتعادل.

كما يؤكد المجلس إنه في سبيل نجاح الفريق كان ولا يزال يلعب دوره على الوجه الأكمل ويبقى التوفيق من عند الله عز وجل.

وختاماً نؤكد للجميع أن مجلس المريخ بموجب خطاب الفيفا الأخير للنادي عمل على وضع خارطة طريق تتضمن عقد الجمعيات العمومية الخاصة بإجازة نظام النادي الأساسي وانتخاب لجانه العدلية، ومن ثم التوجه نحو عقد جمعية عمومية إنتخابية لإنتخاب مجلس إدارة.

وعليه أعلن المجلس خلال الأيام الماضية عن نظام العضوية الإلكتروني للتجديد والإكتساب حتى تتاح الفرصة لجماهير المريخ في اكتساب عضوية ناديها والتفاعل مع النادي عبر أوسع نطاق، وهذا أمر متاح ويتضمنه نظام النادي الأساسي.

ويؤكد المجلس إستمراره في الإطلاع بمهامه وعدم ترك النادي في لجج الفوضى التي انتهجها البعض من جماهير النادي في وقت كان يتطلب من هؤلاء دعم فريق الكرة بدلاً من إثارة الأزمات من حوله.

وعليه يؤكد المجلس انه سيتصدى بكل الطرق لهذه الفوضى وسيعمل على إيقافها بالقانون أولاً كما سيقوم المجلس بتعليق عضوية وتحويل جميع الأعضاء الضالعين في هذا الأمر للجنة الإنضباط بالإتحاد السوداني لكرة القدم.

والله ولي التوفيق

بأمر

آدم عبدالله آدم

رئيس مجلس إدارة نادي المريخ

المريخ خسر أول جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بثلاثية في مصر، ثم أمام فيتا كلوب برباعية في أم درمان.

ويستعد المريخ لمواجهة سيمبا يوم 5 مارس المقبل في السودان، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.