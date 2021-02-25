تغريدة - جماهير ليفربول تٌطالب بمنح شارة القيادة لـ محمد صلاح

يورجن كلوب كشف سابقا عن 4 لاعبين يحملون شارة قيادة ليفربول، وهم على الترتيب جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، ووفيرجيل فان دايك، ووجيني فينالدوم.

وفي حالة غياب الرباعي، تٌمنح الشارة للاعب بنظام الأقدمية مع الفريق.

وبعد ابتعاد هندرسون وميلنر وفان دايك عن المشاركة للإصابة، فمن المتوقع أن يظهر فينالدوم حاملا لشارة قيادة ليفربول أمام شيفيلد.

بعض من جماهير الريدز عبر تويتر، عبرت عن غضبها من اختيار فينالدوم لحمل شارة قيادة الفريق، وأكدت أن صلاح يستحق أن يكون بدلا منه.

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