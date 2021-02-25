تغريدة - جماهير ليفربول تٌطالب بمنح شارة القيادة لـ محمد صلاح

الخميس، 25 فبراير 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يورجن كلوب كشف سابقا عن 4 لاعبين يحملون شارة قيادة ليفربول، وهم على الترتيب جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، ووفيرجيل فان دايك، ووجيني فينالدوم.

وفي حالة غياب الرباعي، تٌمنح الشارة للاعب بنظام الأقدمية مع الفريق.

وبعد ابتعاد هندرسون وميلنر وفان دايك عن المشاركة للإصابة، فمن المتوقع أن يظهر فينالدوم حاملا لشارة قيادة ليفربول أمام شيفيلد.

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بعض من جماهير الريدز عبر تويتر، عبرت عن غضبها من اختيار فينالدوم لحمل شارة قيادة الفريق، وأكدت أن صلاح يستحق أن يكون بدلا منه.

في إنجلترا محمد صلاح ليفربول
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