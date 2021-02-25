وفاة والد أليسون بيكر غرقا

الخميس، 25 فبراير 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

أليسون بيكر مع والده

عثرت قوات الدفاع المدني البرازيلية على جثة خوسيه بيكر، والد أليسون بيكر حارس ليفربولـ غارقا.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني البرازيلية، وفاة خوسيه بيكر (57 عاما) بعد ساعات من البحث عنه.

كان والد أليسون يسبح قرب أحد السدود بممتلكاته، قرب بلدة "رينكاو دو إنفيرنو"، قبل أن يُبلغ عن فقدان الاتصال به حوالي الساعة الخامسة مساءً. بالتوقيت المحلي للبرازيل يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة
روبرتسون يرد على تقارير شجاره مع أليسون كلوب عن أخطاء أليسون: تحدثنا قليلا.. ولكن ما حدث هو واقعة نادرة هندرسون: لن نلوم أليسون للخسارة ضد سيتي.. علينا التعلم مما حدث كلوب يشيد بـ أليسون رغم غلطتيه ويصرح: قلت له سدد في المدرجات

هيئة الدفاع المدني أرسلت على الفور فريقًا للمساعدة في البحث، وعثرت على الجثة في الساعة 11:59 مساءً، حسبما قالت السلطات لشبكة ESPN البرازيلية.

وأكدت السلطات البرازيلية عدم وجود شبهة جريمة في وفاة خوسيه بيكر.

انضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادماً من روما، وفاز بجائزة FIFA كأفضل حارس مرمى في العالم عام 2019. شقيقه الأصغر موريل هو حارس مرمى فريق فلومينينسي البرازيلي حاليا.

وسبق لأليسون ولشقيقه موريل اللعب لفريق إنترناسيونال البرازيلي.

إنترناسيونال البرازيلي كتب على تويتر عن الحادث "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة خوسيه أجوستينو بيكر، والد حراس المرمى السابقين أليسون وموريل".

ليفربول يستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف ليفربول حتى الآن عن موقف الحارس البرازيلي من اللقاء، سواء بالحضور أو الغياب.

في إنجلترا أليسون البرازيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير سان جيرمان: مفاوضاتنا لتجديد تعاقد مبابي ونيمار تسير بشكل جيد 39 ثاتيه | الدوري الفرنسي
مجموعة الأهلي – المريخ يُصدر بيانا ضد "اتحاد الجماهير" 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي 36 دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي يختار متعب وشيكابالا ضمن أفضل من جاورهم في المنتخب.. ويكشف علاقته بـ صلاح 44 دقيقة | منتخب مصر
برناردو سيلفا: موسمنا رائع حتى الآن لكننا في منتصف الطريق فقط 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تغريدة - جماهير ليفربول تٌطالب بمنح شارة القيادة لـ محمد صلاح 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة والد أليسون بيكر غرقا ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة – الدوري المصري.. والأوروبي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك