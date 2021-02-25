وفاة والد أليسون بيكر غرقا

عثرت قوات الدفاع المدني البرازيلية على جثة خوسيه بيكر، والد أليسون بيكر حارس ليفربولـ غارقا.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني البرازيلية، وفاة خوسيه بيكر (57 عاما) بعد ساعات من البحث عنه.

كان والد أليسون يسبح قرب أحد السدود بممتلكاته، قرب بلدة "رينكاو دو إنفيرنو"، قبل أن يُبلغ عن فقدان الاتصال به حوالي الساعة الخامسة مساءً. بالتوقيت المحلي للبرازيل يوم الأربعاء.

هيئة الدفاع المدني أرسلت على الفور فريقًا للمساعدة في البحث، وعثرت على الجثة في الساعة 11:59 مساءً، حسبما قالت السلطات لشبكة ESPN البرازيلية.

وأكدت السلطات البرازيلية عدم وجود شبهة جريمة في وفاة خوسيه بيكر.

انضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادماً من روما، وفاز بجائزة FIFA كأفضل حارس مرمى في العالم عام 2019. شقيقه الأصغر موريل هو حارس مرمى فريق فلومينينسي البرازيلي حاليا.

وسبق لأليسون ولشقيقه موريل اللعب لفريق إنترناسيونال البرازيلي.

إنترناسيونال البرازيلي كتب على تويتر عن الحادث "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة خوسيه أجوستينو بيكر، والد حراس المرمى السابقين أليسون وموريل".

ليفربول يستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف ليفربول حتى الآن عن موقف الحارس البرازيلي من اللقاء، سواء بالحضور أو الغياب.