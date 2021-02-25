مواعيد مباريات الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة – الدوري المصري.. والأوروبي

الخميس، 25 فبراير 2021 - 10:16

كتب : FilGoal

كريستيان بيتزي يحتفل بهدف بنفيكا في أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 25 فبراير 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

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يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا بمباراة الإنتاج الحربي وإنبي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي الخامسة مساء، يلعب الاتحاد السكندري مع وادي دجلة عبر أون تايم سبورتس 2.

ثم يلعب بيراميدز مع الجونة في السابعة والنصف مساء عبر أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

فياريال يواجه ساليزبورج الساعة الثامنة إلا خمس دقائق عبر بي إن سبورتس 3، وفي نفس التوقيت، يلعب نابولي مع غرناطة عبر بي إن سبورتس 4.

والمباراة الأهم ستكون بين أرسنال وبنفيكا في الثامنة إلا خمس دقائق أيضا عبر بي إن سبورتس 1.

أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه مهاجمنا المصري أحمد حسن "كوكا"، يحل ضيفا على أيندهوفين الساعة العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 8.

وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد عبر بي إن سبورتس 1، وليستر سيتي مع سلافيا براج عبر بي إن سبورتس 2.

وأخيرا، يلعب ميلان مع ريد ستار بلجراد عبر بي إن سبورتس 4، وروما مع سبورتنج براجا عبر بي إن سبورتس 3.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة منهنا

في الدوري الدوري الأوروبي أرسنال بنفيكا
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