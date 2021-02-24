مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة جالاتاسراي في ضم ديانج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:48

كتب : بسام أبو بكر

ديانج - الأهلي - إنبي

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com حقيقة رغبة نادي جالاتاسراي التركي في ضم أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر.

وقال المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لم نتلق أي عروضا لأي لاعب في الفترة الجارية".

وأضاف "كل ما يقال عن رغبة بعض الأندية في ضم لاعبي الأهلي سواء من داخل مصر أو خارجها ليس إلا كلام مستهلك لا يوجد به أي جديد".

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وأشار "كما أن فترة الانتقالات المقبلة ستبدأ بعد 7 شهور من الآن، ومن المبكر جدا الحديث عن مستقبل أي لاعب".

وأكد في ختام تصريحاته "ونؤكد أن الأهلي متمسك بكل لاعبيه في الفترة الحالية من أجل التركيز على كل البطولات التي ننافس بها".

وكانت صحيفة Tak Vim التركية كشفت عن مراقبة نادي جالاتاسراي للاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي أليو ديانج، تمهيدا لبدء المفاوضات لضمه في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

ديانج صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك ديانج خلال الموسم الجاري في 16 سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ولعب ديانج بقميص منتخب مالي في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

جالاتاسراي الأهلي أليو ديانج
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