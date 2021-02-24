تقرير تركي: جالاتاسراي يستهدف ضم ديانج.. موافقة تريم تحسم بدء المفاوضات الرسمية

يستهدف نادي جالاتاسراي لاعب جديد من الدوري المصري، هذه المرة أليو ديانج لاعب الأهلي وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة Tak Vim التركية.

ووفقا للتقرير فاللاعب الدولي المالي، جذب اهتمام طاقم كشافي النادي أثناء متابعتهم لمصطفى محمد لاعب الزمالك المعار للنادي التركي، وقدموا تقريرا إيجابيا للغاية للطاقم التقني حول صاحب الـ23 عاما.

ومن المتوقع أن يكون قرار فاتح تريم مدرب الفريق هو الموافقة على ضم اللاعب وفور حدوث ذلك ستبدأ المفاوضات.

وقال التقرير "منذ دفع الأهلي مبلغ 1.1 مليون يورو لضم اللاعب من مولودية الجزائر، وهو يقدم أداء رائعا في مصر".

ديانج صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026.

وشارك ديانج خلال الموسم الجاري في 16 سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

ولعب ديانج بقميص منتخب مالي في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.