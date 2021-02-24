تشكيل ليلة الأبطال - إيسكو مهاجم ريال مدريد وموريال يقود أتالانتا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

كاسيميرو - بلد الوليد - ريال مدريد

يقود لويس موريال هجوم أتالانتا أمام ريال مدريد، فيما يلعب الفريق بثلاثي دفاعي.

أعلن جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لويس موريال وثوفان زاباتا سيقودان هجوم أتالانتا، فيما يلعب الفريق بثلاثي دفاعي.

أخبار متعلقة
مدير الأداء الأسبق لريال مدريد لـ في الجول: صلاح يستطيع النجاح في أي مكان.. ويجب الصبر على زيدان مواعيد مباريات الأربعاء 24 فبراير 2021.. أتالانتا ضد ريال مدريد وأسوان يواجه سوهاج في الكأس أتليتكو مدريد ضد تشيلسي - سيميوني لا يخسر الإقصائيات أمام الإنجليز.. وتفوق أمام تشيلسي مؤتمر جاسبريني: نشعر بالفخر للعب ضد ريال مدريد

وجاء تشكيل أتالانتا كالتلي:

حارس: بييرلويجي جوليني.

الدفاع: بيرات دجيميستي – كريستيان روميرو – رافاييل تولوي.

الوسط: روبن جوسينس – ريمو فرولير – مارتن دي رون – خواكيم مايهلي.

أمامهم: ماتيو بيسينا.

الهجوم: ثوفان زاباتا – لويس موريال.

من جهة أخرى، يبدأ فرانشيسكو إيسكو كمهاجم صريح مع ريال مدريد في ظل غياب كريم بنزيمة.

وأعلن زين الدين زيدان، تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتالانتا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي – رافائل فاران – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز.

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – فرانشيسكو إيسكو – ماركوس أسينسيو.

ليلة الأبطال ريال مدريد أتالانتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال - أتالانتا ضد ريال مدريد 31 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
رائعة ديلي آلي تفتح طريق توتنام لاكتساح وولفسبيرجر ومواصلة حلم مورينيو 7 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - إيسكو مهاجم ريال مدريد وموريال يقود أتالانتا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - ستيرلينج يقود مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يواكيم لوف عن اختيار موسيالا تمثيل ألمانيا: هذا القرار ينبغي أن يصدر من القلب.. لذا أنا مسرور 25 دقيقة | أوروبا
المصري يكشف لـ في الجول كيف يحاول حل مشكلة المستحقات لتفادي خصم نقاط 29 دقيقة | الدوري المصري
لاعب لايبزيج: جوارديولا قتلني 42 دقيقة | الدوري الألماني
كرة طائرة - تتويج مصر ببطولة إفريقيا للشباب بالعلامة الكاملة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك