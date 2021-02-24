تشكيل ليلة الأبطال - إيسكو مهاجم ريال مدريد وموريال يقود أتالانتا

يقود لويس موريال هجوم أتالانتا أمام ريال مدريد، فيما يلعب الفريق بثلاثي دفاعي.

أعلن جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لويس موريال وثوفان زاباتا سيقودان هجوم أتالانتا، فيما يلعب الفريق بثلاثي دفاعي.

وجاء تشكيل أتالانتا كالتلي:

حارس: بييرلويجي جوليني.

الدفاع: بيرات دجيميستي – كريستيان روميرو – رافاييل تولوي.

الوسط: روبن جوسينس – ريمو فرولير – مارتن دي رون – خواكيم مايهلي.

أمامهم: ماتيو بيسينا.

الهجوم: ثوفان زاباتا – لويس موريال.

من جهة أخرى، يبدأ فرانشيسكو إيسكو كمهاجم صريح مع ريال مدريد في ظل غياب كريم بنزيمة.

وأعلن زين الدين زيدان، تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتالانتا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي – رافائل فاران – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز.

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – فرانشيسكو إيسكو – ماركوس أسينسيو.