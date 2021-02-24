إيفرتون يجدد تعاقد لوكاس دين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

لوكاس دين

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تجديد تعاقد لوكاس دين ظهير أيسر الفريق بعقد يمتد لنهاية موسم 2024/2025.

لوكاس دين

النادي : إيفرتون

إيفرتون

وانضم المدافع الفرنسي لصفوف إيفرتون عام 2018 قادما من برشلونة.

وشارك مع إيفرتون في 97 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة.

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وقال دين بعد تجديد تعاقده: "أشعر أنني في النادي الذي بدأت معه كرة القدم بسبب حب الجماهير الكبير لي، إنهم صنعوا لي أغنية باسمي".

وأضاف "أنا أقدر هذا الشيء حقا ومن المهم لي الحفاظ على الاستقرار".

وواصل "لدينا مشروع كبير مع النادي ويمكننا الوصول لشيء جيد للغاية سواء نهاية الموسم الحالي أو في المواسم المقبلة".

وأتم تصريحاته "نحن نبني فريقا قويا ورأيت لك منذ اليوم الذي انضممت فيه لصفوف إيفرتون".

إيفرتون لوكاس دين الدوري الإنجليزي
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