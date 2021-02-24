مدير الأداء الأسبق لريال مدريد لـ في الجول: صلاح يستطيع النجاح في أي مكان.. ويجب الصبر على زيدان

يؤمن فالتر دي سالفو مدير الأداء والمجال الطبي السابق لريال مدريد أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر يستطيع النجاح مع الفريق الملكي أو برشلونة حال قرر الانتقال للدوري الإسباني.

وسبق لدي سالفو العمل في ريال مدريد في ولايتين وكذلك مع مانشستر يونايتد بناء على طلب من السير أليكس فيرجسون وحاليا يتولى منصب مدير الأداء والعلوم في أكاديمية أسباير القطرية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع دي سالفو عن صلاح وريال مدريد والمنافسة على لقب الدوري الإسباني ورأيه في أداء منتخب بلاده إيطاليا تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني.

هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإسباني؟

صلاح لاعب لا يصدق، هو قوي للغاية ووصل للقمة لقد فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

الأمر منوط بصلاح إن أراد الرحيل عن ليفربول فهو يلعب في الدوري الإنجليزي وهو بطولة رائعة للغاية لكن بعض اللاعبين يحبون الدخول في تحديات جديدة وخوض منافسات بطولة مختلفة لاكتساب المزيد من الخبرات.

أثق أن صلاح حال انتقاله لريال مدريد أو برشلونة سوف يستمتع بالتجربة ويختبر طريقة لعب جديد وأنه أينما ذهب سيصبح بطلا.

هل يختار ريال مدريد ليصبح النجم الأول في الفريق أم برشلونة مع ليونيل ميسي؟

النجم يستطيع اللعب في أي مكان، كريستيانو رونالدو مثال واضح على ذلك.

لقد كان رونالدو لاعبا عظيما في مانشستر يونايتد وكذلك في ريال مدريد والآن مع يوفنتوس وهو يبلغ من العمر 36 عاما.

اللاعبون الكبار يستطيعون صناعة الفارق أينما ذهبوا، وأينما ينتقل صلاح سيتألق فهو لاعب عظيم وبين الأفضل في العالم وسينجح بكل تأكيد في الدوري الإسباني إن انتقل إليه.

ما رأيك في ريال مدريد مع زين الدين زيدان؟

ريال مدريد نادي عظيم وكذلك زيدان، أثق أنه يقوم بوظيفة رائعة ولا يجب أن ننسى تتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

هل يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي؟

لا أعلم فهناك فرق تلعب جيدا مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكن لا يجب أن ننسى أن كرة القدم بها منحنيات كثيرة لكن على المدى الطويل أثق أن زيدان هو الرجل الصحيح لريال مدريد.

فزيدان يعرف النادي والجماهير جيدا ومع الصبر سيعود للمنافسة.

ما هو رأيك في المنافسة على لقب الدوري الإسباني؟

أتليتكو مدريد يقدم موسما رائعا والمنافسة صعبة على ريال مدريد وبرشلونة فمدرب أتليتكو دييجو سيميوني لديه عقلية قوية جدا.

لقد عملت مع سيميوني أربع سنوات في لاتسيو في إيطاليا.

الموسم الجاري ربما سيكون من الصعب على قطبي الكلاسيكو الفوز بالدوري ربما الموسم المقبل.

هل ينتقل إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي لريال مدريد؟

لاعبان عظيمان ويناسبان ريال مدريد لكن انضماهما لن يكون سهلا فهما يلعبان لفرق كبيرة كذلك.

لكن تاريخ ريال مدريد كان مليئا بالعديد من اللاعبين العظماء وبالتأكيد في المستقبل سيأتي مثلهم.

ما هو رأيك في أداء منتخب إيطاليا مع روبرتو مانشيني؟

كنا في القاع بعد عدم التأهل لكأس العالم 2018 ولكننا الآن نلعب بطريقة لا تصدق وفزنا بعشرة مباريات ونقدم نتائج رائعة ونلعب جيدا كذلك.

أعتقد أن منتخب إيطاليا أحد المنافسين بقوة على لقب يورو 2020 وسيكون كذلك في كأس العالم 2022.