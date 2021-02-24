في إفريقيا – الهلال يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مازيمبي

حصد الهلال السوداني نقطته الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيا بدون أهداف مع منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم الأربعاء.

واستضاف الهلال منافسه مازيمبي في ملعبه بالسودان في إطار الجولة الثانية من دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة طرد للاعب مازيمبي سيدريك زيمبا في الدقيقة 90 عقب حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة يتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بثلاث نقاط من مباراة واحدة خاضها يليه مازيمبي بنقطتين من مباراتين.

فيما يأتي شباب بلوزداد الجزائري ثالثا بنقطة وحيدة من مباراة خاضها، وأخيرا الهلال رابعا بفارق الأهداف من مباراتين خاضهما.

يذكر أن لقاء صنداونز وشباب بلوزداد تم تأجيله لرفض الجزائر استضافة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.