في إفريقيا – الهلال يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مازيمبي

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق مازيمبي قبل ملاقاة الهلال في دوري أبطال إفريقيا

حصد الهلال السوداني نقطته الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيا بدون أهداف مع منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم الأربعاء.

واستضاف الهلال منافسه مازيمبي في ملعبه بالسودان في إطار الجولة الثانية من دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة طرد للاعب مازيمبي سيدريك زيمبا في الدقيقة 90 عقب حصوله على إنذارين.

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بتلك النتيجة يتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بثلاث نقاط من مباراة واحدة خاضها يليه مازيمبي بنقطتين من مباراتين.

فيما يأتي شباب بلوزداد الجزائري ثالثا بنقطة وحيدة من مباراة خاضها، وأخيرا الهلال رابعا بفارق الأهداف من مباراتين خاضهما.

يذكر أن لقاء صنداونز وشباب بلوزداد تم تأجيله لرفض الجزائر استضافة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

الهلال مازيمبي في إفريقيا
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