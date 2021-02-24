مؤتمر سولشاير: أتواصل مع هالاند وإن قلت أكثر من إنني أعرفه فستكون قلة احترام

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه على تواصل مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عنه أو عن مستقبله لأن ذلك سيكون قلة احترام. كما أشار إلى أن الباب مفتوح أمام لاعبه خوان ماتا للتواصل مع الأندية الراغبة في ضمه.

وبدأ سولشاير حديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي عن ذكرى الظهور الأول لماركوس راشفورد مع يونايتد قائلا: "راشفورد ساهم بشكل كبير داخل وخارج الملعب منذ ظهوره الأول مع الفريق".

وواصل "نضج ليصبح لاعبا شابا بشكل لائق، ويعلم ما يتطلبه الأمر لكي يكون لاعبا لمانشستر يونايتد داخل وخارج الملعب".

وأكمل "إنه دليل حي على ما نرغب في فعله في النادي".

وتابع "لا أعتقد أن راشفورد فقط هو الوحيد الذي سيسهل مهمة ضم المواهب الشابة للنادي، الأمر حدث على مدار تاريخ مانشستر يونايتد".

وشارك راشفورد لأول مرة مع مانشستر يونايتد يوم 25 فبراير 2016 في الدوري الأوروبي خلال مواجهة ميتلاند وسجل هدفين خلالها.

وعما إذا ما كان ذلك سيدفع المواهب الشابة للانضمام إلى مانشستر يونايتد قال: "أثبتنا ذلك عدة مرات مع المواهب سواء التي نشأت في بريطانيا أو مثلما حدث مع روني ورونالدو".

وتابع "سير أليكس فيرجسون، سير مات باسبي، نرغب في اتباع خطاهم".

وتحدث حول مصابيه قائلا: "لازال إدينسون كافاني وسكوت ماكتوميناي ودوني فان دي بيك خارج القائمة بسبب الإصابة، لم يتدربوا بشكل كاف".

وتطرق للحديث عن إرلينج هالاند قائلا: "حينما يكون لديك شباب صغيرين ولاعبين على مدار مسيرتك كمدرب تتابعهم بعد ذلك".

وتابع "أتواصل مع هالاند، من الرائع رؤيته يصبح اللاعب الذي آل إليه حاليا".

وأردف "إنه لاعب لبوروسيا دورتموند ونتمنى له الأفضل هناك، لنرى ما الذي ستفعله الحياة بعد ذلك".

وأكمل "أولا تعلمون أنني لا يمكنني الحديث حول هالاند، سيكون من قلة الاحترام أن أقول أكثر من أنني أعرف وأتحدث معه".

واستطرد "من لم يهتم به منذ عام مضى؟ بالنسبة لي في نظامنا للانتدابات قمنا بعمل جيد. الصفقات التي قمنا بها منذ تدريبي للفريق دائما ساهمت في الفريق".

وأردف "علينا أن نثني على ما لدينا أولا، وأنا سعيد بنظامنا في العمل".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 7 آخرين.

ورد على اهتمام بعض الأندية الإيطالية بضم خوان ماتا قائلا: "لست متفاجئا من اهتمام الأندية بضم خوان ماتا، أولا لأنه لاعب جيد جدا، وثانيا هو إنسان رائع".

وأتم "أنا واثق أن خوان كان قادرا على الحديث مع الأندية الأخرى إن أراد ذلك، لدينا حوار جيد بيننا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال سوسيداد في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-0.