أسوان يعزز تفوقه على سوهاج للعام السادس بالثلاثة ويضرب موعدا ثأريا مع الجونة في الكأس

تفوق أسوان على سوهاج في دربي الصعيد بنتيجة 3-1 ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر في مباراة أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة.

سجل لـ أسوان: أحمد عبد الظاهر وحمزة مجدي وعمرو رضا لأسوان، فيما سجل أسامة خليل هدف سوهاج.

ويضرب أسوان موعدا مع الجونة الذي تفوق على كيما أسوان في الدور ذاته بنتيجة 6-1 ليثأر لشقيق الأصغر في ثمن النهائي.

سجل أحمد عبد الظاهر هدف اللقاء الأول برأسية متقنة، هدف هو الثاني له مع زهرة الجنوب منذ انتقاله الموسم الماضي، إذ غاب لفترة طويلة تقارب السنة بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

عبد الظاهر سجل في شباك مصر للمقاصة في 22 سبتمبر 2019 في الجولة الأولى من الدوري الموسم الماضي، واليوم يسجل هدفه الأول منذ 521 يوما أي منذ عام و5 أشهر ويومين.

فيما سجل حمزة مجدي هدفه الأول بقميص أسوان في أول ظهور له.

ولم يخسر أسوان أي لقاء أمام سوهاج منذ 2015 سواء في الدوري الدرجة الثانية أو كأس مصر، منذ ذلك الحين فاز أسوان في 7 مباريات من أصل 7.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة من أسوان في الدقيقة 8 برأسية من القائد السيد فريد مرت أعلى من العارضة.

وفي الدقيقة 28 كاد الغاني باتريك عاموري أن يسجل هدفا لسوهاج بعدما راوغ مدافعا داخل منطقة الجزاء وقبل أن يسدد شتت مدافع أسوان.

شوط أول غلب عليه الأخطاء الكثيرة بين لاعبي الفريقين، واستفاقة لأسوان هجومية متأخرة لم تسفر عن أهداف.

الشوط الثاني حمل الإثارة كلها، تسديدة قوية من لاعب أسوان أبعدها الحارس بهاء صابر لركنية في الدقيقة 48.

وبعد دقيقة واحدة هدد محمد ثروت مرمى أسوان بتسديدة أرضية صاروخية ارتطمت بالقائم الأيسر لخالد وليد حارس أسوان.

الدقيقة 51 شهدت الهدف الأول من أحمد عبد الظاهر برأسية متقنة فشل الحارس في التصدي لها.

حاول لاعبو سوهاج تعديل النتيجة وبدأ في الخروج للهجوم على دفاع أسوان.

وفي الدقيقة 78 أضاف الشاب حمزة مجدي الهدف الثاني لأسوان مستفيدا من خطأ المدافع في التشتيت ليسدد كرة صاروخية على يمين الحارس.

الإثارة امتدت للوقت الإضافي، أسامة خليل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل هدف تقليص الفارق بعد تمريرة عرضية أرضية من إسلام خلف ليودعها في الشباك.

لكن رد أسوان جاء سريعا بتسديدة صاروخية من عمرو رضا البديل في الدقيقة التالية من داخل منطقة الجزا معلنا انتهاء مغامرة سوهاج، وتفوق جديد لأسوان في دربي الصعيد.