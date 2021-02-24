جوندوجان: ما فعله جوارديولا هذا الموسم يؤكد أنه أفضل مدرب في العالم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

أسهب إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي في الإشادة بمدربه بيب جوارديولا، واصفا إياه بأفضل مدرب في العالم حاليا.

مانشستر سيتي كان في المركز الـ11 بالدوري الإنجليزي في أواخر نوفمبر الماضي، قبل أن يصبح حاليا في صدارة جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا لست مندهشا حقا لأننا قلبنا الأمور، لأننا كنا نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا".

أخبار متعلقة
ماني: لولا فيرمينو لما سجلت أنا أو صلاح هذا العدد من الأهداف فليك: وضعنا قدما في ربع نهائي دوري الأبطال ولكن ذا أثليتك: موهبة بايرن يختار تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من إنجلترا توتوسبورت: يوفنتوس يأمل في عودة أرتور قبل مباراة بورتو.. ويفعل كل شيء لتجنب الجراحة

وأضاف "جوارديولا فعل الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. لقد رأى أن شيئا ما كان خاطئا ومفقودًا وقام بتعديل بعض الأشياء، كيف ندافع وكيف نلعب بالكرة".

وشدد الدولي الألماني "لهذا السبب بيب هو أفضل مدرب في العالم، إنه مذهل".

الفريق السماوي انطلق كالإعصار وتجنب الخسارة في 25 مباراة متتالية بكل المسابقات، منها 18 فوزا متتاليا.

وأتم "لم أفكر قط خلال ديسمبر الماضي عن المكان الذي سنكون فيه في فبراير، لكن هل كنت أتوقع أن نكون في هذا الوضع؟ ربما لا".

سيتي يستعد لملاقاة مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

المباراة ستقام في مدينة بودابست المجرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد لـ في الجول: لا نمانع إقامة لقاء الإسماعيلي والأهلي في المكس.. ولكن 12 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يجدد تعاقد لوكاس دين 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لياو: ميلان لن يضعف بعد الهزيمتين 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
مدير الأداء الأسبق لريال مدريد لـ في الجول: صلاح يستطيع النجاح في أي مكان.. ويجب الصبر على زيدان 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - برايثوايت وترينكاو يقودان الهجوم مع ميسي أمام إلتشي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
موراتا يغيب عن تدريب يوفنتوس بسبب عدوى فيروسية ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل توتنام – هارت يحرس المرمى.. وديلي ألي أساسي أمام فولسبيرج ساعة | أوروبا
في إفريقيا – الهلال يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مازيمبي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك