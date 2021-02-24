مستشفى الإسماعيلي - الجهاز الطبي يكثف جهوده لاستعادة المصابين

يكثف الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي جهوده من أجل استعادة المصابين.

وكثرت الإصابات بين لاعبي الفريق وتأخر عودتهم للملاعب بسبب إجراء اللجنة الفنية تعديلات للجهاز الطبي.

وتضم قائمة المصابين:

محمد بيومي: ينتظم فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

محمد حسن ومحمد عمار وأحمد مصطفي: إجراء تدريبات تأهيلية للثلاثى بعد تعرضهم لشد فى العضلة الخلفية.

عبدالله جمعة: شد في العضلة الأمامية.

عبد الرحمن مجدي: جاهز للأهلى بعد تماثله للشفاء من إصابته بمزق فى العضلة الأمامية.

محمود دونجا: يقترب من العودة بعد شفائه من فيروس كورونا.

باهر المحمدي: تحديد مدى عودته للتدريبات بسبب إصابته بغضروف الركبة.

وعلم FilGoal.com أن تغييرات الجهاز الطبي جاءت بسبب ملاحظة تأخر شفاء اللاعبين وعودتهم للملعب مما ساهم في نقص صفوف الفريق وزادت معاناتهم. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 13 مباراة خاضهم.

ولم يفز الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري إلا في مباراة واحدة بينما خسر 6 مرات وتعادل مثلهم.