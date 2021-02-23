الإسماعيلي يجري تغييرات في الجهاز الطبي

أجرى النادي الإسماعيلي تغييرات في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن تغييرات الجهاز الطبي جاءت بسبب ملاحظة تأخر شفاء اللاعبين وعودتهم للملعب مما ساهم في نقص صفوف الفريق وزادت معاناتهم.

وأعاد الإسماعيلي الثلاثي مجدي قاسم وجمال الطلي وإيهاب سيد أحمد إخصائيين لياقة وإصابات وملاعب.

وجاءت التغييرات بعلم اللجنة الفنية للنادي والتي يرأسها علي أبو جريشة ويعاونه عماد سليمان المشرف العام على الفريق ومدحت الورداني.

وتهدف اللجنة إلى إجراء تغييرات من أجل تعديل اتجاهات العلاج لإصابات الملاعب بعد أن زادت إعداد المصابين من اللاعبين والتي وصلت إلى 11 حالة.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 13 مباراة خاضهم.

ولم يفز الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري إلا في مباراة واحدة بينما خسر 6 مرات وتعادل مثلهم.