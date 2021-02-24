تقرير: أرسنال قد يسعى لصفقة تبادلية مع برشلونة باستخدام بيليرين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

هيكتور بيليرين - أرسنال - مانشستر يونايتد

سيسعى نادي أرسنال لاستغلال رغبة لاعبه هيكتور بيليرين في الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري للتعاقد مع جونيور فيربو لاعب برشلونة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة CBS.

وقال التقرير إن ظهير أرسنال صاحب الـ25 يرغب في الرحيل ويوجد ناديان مهتمان بضمه، النادي الأول هو باريس سان جيرمان والذي عبر عن اهتمامه بضم اللاعب خلال الصيف الماضي.

النادي الثاني هو برشلونة، إذ يفكر اللاعب في إمكانية العودة لفريقه السابق وموطنه إسبانيا.

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الخيار الثاني، قد يغري إدو جاسبر المدير التقني للنادي، والذي قد يستخدم احتمالية تجديد اهتمام أرسنال بضم جونيور فيربو لاعب برشلونة، ومن ثم قد يعقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

وكان أرسنال قد حاول ضم الظهير الأيسر لبرشلونة خلال السوق الشتوية الماضية لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق.

ولم ينته اهتمام أرسنال في الحصول على خدمات المدافع صاحب الـ24 عاما، لكن رغبة بيليرين قد تقرب وجهات النظر بين أرسنال وبرشلونة.

وأشار التقرير إلى أن بيليرين قد يرحب بفرصة العودة إلى مدينته وناديه السابق، في حين أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة قد يدفع النادي للموافقة على فكرة الصفقة التبادلية.

وانضم بيليرين إلى أكاديمية أرسنال قادما من برشلونة في صيف 2011 بمبلغ 500 ألف يورو.

ويمتد عقد المدافع الإسباني مع أرسنال حتى صيف 2023.

وشارك بيليرين خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المباريات سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

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