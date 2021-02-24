ماني: لولا فيرمينو لما سجلت أنا أو صلاح هذا العدد من الأهداف

دافع ساديو ماني مهاجم ليفربول عن زميله روبرتو فيرمينو بعد الانتقادات التي اتهمت الأخير بتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وسجل الدولي البرازيلي هدفا وحيدا في آخر 14 مباراة لليفربول الذي حقق العديد من النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماني لشبكة ESPN: "فيرمينو يستحق المزيد من التقدير، أكثر مما أناله أنا وصلاح بالتأكيد".

وأضاف "الناس تنظر إلى مسجلي الأهداف فقط، لكن بدون فيرمينو لم أكن لأسجل أنا أو صلاح هذا العدد من الأهداف".

واستمر "روبرتو يجعل كل شئ سهلا بالنسبة لنا، منتخب البرازيل محظوظ بوجود فيرمينو معه".

وأكمل مازحا "لطالما قلت لفيرمينو عليك تغيير جنسيتك واللعب لمنتخب السنغال".

وأتم الدولي السنغالي "أعتقد أن فيرمينو هو زميلي المفضل في الفريق.. أنا أحبه كثيرا".

ستعود المنافسة إلى خط هجوم ليفربول قريبا مع عودة ديوجو جوتا من الإصابة.

فمن المقرر أن يعود ديوجو جوتا إلى التدريبات الجماعية يوم الأربعاء، حسب تقرير جريدة تليجراف.

الدولي البرتغالي يغيب منذ نحو شهرين ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة.

وغاب جوتا بسبب هذه الإصابة عن 17 مباراة في كل المسابقات، لم يفز ليفربول خلال غياب مهاجم ولفرهامبتون السابق سوى في 6 مباريات، وخسر 7 مواجهات.

فاز البرتغالي بـ10 من 17 مباراة خاضها مع الحمر منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون في الصيف، إذ سجل 9 أهداف خلال تلك الفترة.