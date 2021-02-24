دربي الصعيد في الكأس - أسوان: البداية لحلم النهائي.. وسوهاج: لتحقيق المفاجأة

يلتقي عصر اليوم أسوان وسوهاج في دربي الصعيد في إطار مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

مواجهة ينتظرها الجونة الفائز على كيما أسوان بسداسية مقابل هدف.

لقاء وصفه أسوان "ببداية الحلم للوصول لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 31 عاما"، فيما يسعى سوهاج للاستفادة من "حماس لاعبيه للظهور بأداء مميز".

مصطفى أمين المشرف على الكرة في نادي أسوان قال لـ FilGoal.com: "المباراة تعد بداية الحلم بالوصول لنهائي كأس مصر، عندما صعدنا لنهائي كأس مصر وخسرنا أمام الأهلي منذ 31 عاما".

وأضاف "كأس مصر مسابقة مفضلة لنا ونسعي لتجنب المفاجأت تحديدا لأن أسوان حاليا في الدوري الممتاز وسوهاج في الدرجة الثانية ولكن هذا دربي الصعيد في كأس مصر ونسعي للصعود للنهائي ثم تحقيق اللقب".

وأوضح "العلاقة طيبة بين مجلس إدراتي الناديين وشهدت العلاقة الطيبة عندما طلبنا التعاقد مع أحمد كشري ليتولى تدريب الفريق الموسم الماضي ووافقت إدارة سوهاج".

فيما قال صرح محمد حسني عضو مجلس إدارة سوهاج لـ FilGoal.com: "دربي الصعيد في كأس مصر سيشهد أداءً مميزا بسبب تواجد أسوان في الدوري الممتاز مما يمنح لاعبي سوهاج الحماس للظهور بأداء مميز رغم نقص الخبرات".

وشدد "لاعبو سوهاج ينقصهم بعض الخبرات فهم من صغار السن وأيضا أداء أسوان أصبح في تحسن مع علاء عبدالعال فلم يخسر حتي الآن ويقدم أداءً جيدا".

وأكمل "نسعي لتحقيق المفاجأة".

وأتم "كنت لاعبا سابقا في سوهاج، وشاركت دائما في لقاءات أسوان وكانت تشهد حماسا جماهيريا كبيرا بين فريقين يتمتعوا بقاعدة جماهيرية كبيرة في الصعيد".

وسيغيب عن أسوان: محمد أسامة لمدة 10 أيام بسبب تعرضه لكدمة ومحمد خليفة للإصابة، وسالمون منساه وهيثم الفيل بسبب تراكم البطاقات.

بينما يغيب عن سوهاج: محمد ناجح هداف الفريق لتراكم البطاقات.