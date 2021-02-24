عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة دوري الأبطال.. ونركز في مواجهة طلائع الجيش

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 11:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد سيمبا - والتر بواليا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة دوري أبطال إفريقيا، للتركيز في الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ أن "اللاعبين قدموا ما في وسعهم في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة، الأهلي واجه منافسا قويا على المستوى الفني، وعلى ملعبه ووسط جماهيره بالإضافة إلى أجواء الطقس والرطوبة أثناء المباراة ".

وأضاف: "الهزيمة أمام سيمبا زادت من صعوبة مواجهتي فيتا كلوب ذهابا وإيابا فى دوري أبطال إفريقيا، وحتى يركز الجميع في المباراتين علينا أن نكون جاهزين أمام طلائع الجيش، وغلق ملف إفريقيا نهائيا لما بعد مواجهة الطلائع".

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ومنح الجهاز الفني الفريق راحة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

‎ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويحصل لاعبو الفريق على الجرعة الثالثة من تطعيم الملاريا يوم الجمعة المقبل .

وحدد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق،3 جرعات تطعيم ضد الملاريا للاعبي الأهلي؛ حصلوا منها على جرعتين ، على أن تكون الجرعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

سيمبا الأهلي في إفريقيا
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