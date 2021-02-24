موسيماني: لذلك السبب واجهت سيمبا بثلاثة لاعبين في وسط الملعب.. كنا نستحق نتيجة أخرى

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سبب مواجهته سيمبا التنزاني بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، حين خسر الأهلي من مضيفه 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني للموقع الرسمي للأهلي: "درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة".

وأوضح "الأهلي صادفه سوء حظ كبير في المواجهة. نركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "فريق سيمبا قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخري غير الهزيمة".

واستكمل: "أتيحت أمامنا أكثر من ثلاث فرص في الشوط الأول منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني".

وواصل: "سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء".

وأردف موسيماني "الأهلي خاض مباراتين فقط من أصل 6 مباريات في دور المجموعات، ولاتزال هناك مباريات مهمة، عليه أن يقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل ".

اشتعلت المنافسة في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بعد خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة الثانية. وكذلك فوز فيتا كلوب الكونغولي خارج ملعبه على المريخ السوداني 4-1.

سيمبا انفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.