مواعيد مباريات الأربعاء 24 فبراير 2021.. أتالانتا ضد ريال مدريد وأسوان يواجه سوهاج في الكأس

يواجه نادي أسوان نظيره سوهاج ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف أتالانتا نظيره ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس".

فيما يواجه مانشستر سيتي مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في نفس الموعد والدور ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف الهلال السوداني نظيره مازيمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويحل فولفسبرجر ضيفا على توتنام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه برشلونة ضيفه إلتشي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني في الثامنة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

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