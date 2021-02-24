مدرب تونجيث لـ في الجول: حزين من التعادل لكنها نتيجة عادلة.. مباراة متوازنة أمام الزمالك

أعرب يوسوفا دابو المدير الفني لفريق تونجيث السنغالي عن حزنه بسبب التعادل أمام الزمالك في السنغال.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام تونجيث السنغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال دابو لـFilGoal.com: "كانت مباراة متوازنة أمام الزمالك وبكل تأكيد حزين بسبب التعادل على أرضنا".

وتابع "كان من الممكن أن نفوز بها في بعض الأوقات وكان من الممكن أن نخسرها مثل أخر فرصة للزمالك".

وأوضح "ظروف المباراة كانت متغيرة وتعرضنا لكثير من الإصابات وبعض اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر".

وأضاف المدير الفني لـ تونجيث "الزمالك فريق قوي ومتماسك وهذا ما ظهروا عليه اليوم والنتيجة في النهاية عادلة".

واختتم تصريحاته "حاولنا طيلة المباراة السيطرة علىالكرة لكن في النهاية هذه كرة القدم، ولا زالت فرص التأهل متساوية بين الجميع".

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك، أما تونجيث فيتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويستضيف تونجيث في مباراته المقبلة فريق مولودية الجزائر قبل أن يحل ضيفا عليه في الجولة الرابعة.