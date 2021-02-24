سيناريوهات مجموعة الزمالك - انتصار خارجي واحد يضمن للأبيض التأهل

اشتعلت المنافسة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادل الزمالك مع تونجيث السنغالي، وتعادل الترجي مع مولودية الجزائر.

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم مولودية الجزائر في المركز الثاني بنقطتين بالتساوي مع الزمالك، وأخيرا تونجيث بنقطة واحدة.

ويستعرض معكم FilGoal.com سيناريوهات مجموعة الزمالك حتى الجولة الأخيرة، وكيف يتأهل الفريق الأبيض في الصدارة.

الجولة الرابعة

سيخرج الزمالك لمواجهة الترجي في استاد رادس، بينما سيلعب المولودية ضد تونجيث في السنغال.

وهنا سيكون الزمالك أمام 3 احتمالات لنتيجة مواجهته أمام الترجي، إما الفوز أو التعادل أو الخسارة.

والنتيجة الأقرب لمباراة المولودية مع تونجيث هي التعادل بعدما تعادل الفريق الجزائري في أول مباراتين.

في حالة فوز الزمالك سيصل الفريق الأبيض إلى النقطة 5 ويتصدر المجموعة، ويأتي الترجي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أما في حالة التعادل سيصل الزمالك إلى النقطة 3 بالتساوي مع مولودية الجزائر، ويتصدر الترجي بـ5 نقاط.

وإذا فاز الترجي سيصل الفريق التونسي إلى النقطة 7 ويظل الزمالك عند النقطة 2.

الجولة الرابعة

مباراة مهمة للزمالك يستضيف خلالها الترجي على استاد القاهرة لا بديل خلالها عن فوز الأبيض.

ومع اعتبار أن الزمالك سيفوز على الترجي في استاد القاهرة، سيرتفع رصيد الأبيض بحسب نتيجة المباراة الأولى مع الترجي.

وإذا حقق الزمالك الفوز على الترجي في تونس ثم مصر سيصل رصيده إلى النقطة 8 ويتوقف رصيد الفريق التونسي عند النقطة 4.

وبالأخذ في الاعتبار أن المولودية الأقرب للفوز على تونجيث في الجزائر بعد التعادل معه في السنغال، سيرتفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني.

ولكن إذا تعادل الزمالك مع الترجي في تونس ثم فاز عليه في مصر، سيرتفع رصيده إلى النقطة 6.

وقتها ستشتعل المنافسة على المجموعة لأن الصدارة ستكون من نصيب الزمالك والمولودية برصيد 6 نقاط لكل منهما، وسيأتي الترجي ثالثا بـ5 نقاط.

أما في حالة خسارة الزمالك أمام الترجي في تونس والفوز عليه في مصر، سيصل الفريق التونسي إلى النقطة 7 في الصدارة، ومن بعده المولودية بـ6 نقاط، ثم الزمالك في المركز الثالث بـ5 نقاط.

جولة الحسم

الجولة الخامسة في هذه المجموعة ستكون هي جولة الحسم عندما يخرج الزمالك لمواجهة المولودية في الجزائر، ويخرج الترجي لمواجهة تونجيث في السنغال.

وفي هذه الجولة سيكون الزمالك أمام أكثر من سيناريو. ولكن أهمها العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية ونفترض أنها التعادل مثلما انتهت مباراة الذهاب مع المولودية.

وبافتراض أن الزمالك سيتعادل مع الترجي في تونس ويفوز عليه في مصر ثم يتعادل مع المولودية في الجزائر، سيصل رصيد الأبيض إلى النقطة 7.

ووقتها سيكون الترجي يملك من الرصيد 8 نقاط بافتراض أنه سيفوز على تونجيث في السنغال.

وسيصل المولودية إلى النقطة 7 بالتساوي مع الزمالك بافتراض أنه الأقرب للفوز على تونجيث في الجزائر.

جولة تحديد المراكز

وبالتالي سنصل إلى الجولة الأخيرة والترجي متصدرا برصيد 8 نقاط ويأتي بعده الزمالك والمولودية برصيد 7 نقاط لكل منهما.

سيتقبل الزمالك تونجيث في القاهرة وبالتأكيد الأفضلية ستكون للأبيض وعندما يحقق الفوز عليه سيصل إلى النقطة 10.

وسيستضيف الترجي فريق المولودية في تونس وسيكون مطالب أيضا بالفوز لضمان التأهل لأن الخسارة تعني خروجه من البطولة.

وفي حال فوز الترجي سيصل إلى النقطة 11 في الصدارة ويتأهل معه الزمالك في المركز الثاني.

أما إذا تعادل ستكون الصدارة من نصيب الزمالك ويأتي الترجي في المركز الثاني 9 نقاط، ثم المولودية ثالثا بـ8 نقاط.

ولكن في حال خسارة الترجي في تونس سيتأهل المولودية والزمالك معا وستحدد الصدارة بحسب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ولذلك حتى يضمن الزمالك الصدارة والتأهل مبكرا سيكون عليه تحقيق الفوز سواء على الترجي في تونس أو المولودية في الجزائر، ليقطع شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري الأبطال.

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