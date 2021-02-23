جوميز لـ في الجول: فخور بالفوز أمام أفضل فريق إفريقي.. فوجئت بعدم مشاركة أفشة والسولية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 23:35

كتب : حامد وجدي

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - محمد الشناوي

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأهلي سيمبا
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