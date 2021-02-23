مجموعة الزمالك - تعادل في مصلحة الأبيض بين المولودية والترجي

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 22:54

كتب : FilGoal

عبدالرؤوف بن غيث - الترجي - الزمالك

تعادل مولودية الجزائر على ملعبه أمام الترجي التونسي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لمصلحة فريق الزمالك.

وافتتح بلال بن ساحة التسجيل لمولودية الجزائر في الدقيقة 27 في شباك فريقه السابق، بينماعادل عبد الرؤوف بن غيث النتيجة في الدقيقة 60.

وحافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، أما مولودية الجزائر ففي المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الزمالك، ويتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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وبدأ الشوط الأول بهجمة مباغتة للترجي وكاد ويليام توجوري أن يسجل مبكرا للضيوف لكنه فشل في استقبال الكرة العرضية أمام المرمى الخالي.

واستحوذ فريق مولودية الجزائر على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى فاروق بن مصطفى حارس مرمى الترجي.

وفي الدقيقة 27 استقبل بلال بن ساحة تمريرة داخل منطقة جزاء الترجي وسدد بيسراه على يمين فاروق بن مصطفى ليتقدم لأصحاب الأرض في شباك فريقه القديم.

وفي الشوط الثاني كثف الترجي من هجماته بحثا عن إدراك التعادل، وفي الدقيقة 60 نجح عبد الرؤوف بن غيث في تسجيل التعادل للضيوف بعدما استغل تمريرة فوسيني كوليبالي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى حارس مرمى مولودية الجزائر.

هاجم مولودية الجزائر بشكل كامل بعد التعادل من أجل خطف نقاط المباراة بينما اعتمد الترجي على الهجمات المرتدة.

حسم التعادل مواجهة مولودية الجزائر والترجي لتشتعل حسابات المجموعة في المباريات المقبلة.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك يوم السبت 6 مارس في الجولة الثالثة قبل أن يحل ضيفا في القاهرة يوم 16 مارس.

بينما يحل مولودية الجزائر ضيفا على تونجيث السنغالي يوم 5 مارس قبل أن يستضيفه في الجزائر يوم 16 مارس.

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