مؤتمر باتشيكو: الزمالك كان أفضل من تونجيث.. وعانينا في سفرنا إلى السنغال

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أن فريقه كان أفضل من منافسه تونجيث في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي.

وأقيمت تلك المباراة في ملعب ريسيدنس لات ديور في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "المباراة كانت صعبة ولعبنا في أجواء حارة وكل فريق قدم كل ما لديه".

وواصل "كل فريق أراد الفوز لكنني أرى أن الزمالك كان الأفضل خلال شوطي المباراة وأتيحت لنا الكثير من الفرص ولم تكن هناك فرص خطيرة للمنافس".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "عانينا من مشاكل في رحلة الطيران إلى السنغال ولكننا قدمنا مجهودا جيدا في المباراة".

وأتم باتشيكو حديثه "نحن مطالبون بالاستمرار في المنافسة على التأهل لربع النهائي وسنلعب على الفوز على تونجيث حينما نستضيفه في القاهرة".

وحصد الزمالك نقطتين في أول مباراتين له بدوري الأبطال بعدما تعادل بالنتيجة ذاتها مع مولودية الجزائر ثم تونجيث.