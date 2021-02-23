هيثم فاروق: أحيي لاعبي الزمالك على مجهودهم ضد تونجيث.. ولكن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

وجه هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق والمحلل الحالي تحيته إلى لاعبي الفريق الأبيض عقب تعادلهم مع تونجيث السنغالي سلبيا بدون أهداف.

وتعادل الزمالك مع تونجيث اليوم الثلاثاء في ملعب ريسيدنس لات ديور في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال هيثم فاروق في حديثه عبر شبكة "بي إن سبورتس" في تحليله للقاء: "أحيي اللاعبين على المجهود ونقطة أفضل من لا شيء".

أخبار متعلقة
نقطة تاريخية تُرسخ اللعنة السنغالية.. الزمالك يتعادل مع تونجيث الوداد يفوز على بترو أتليتكو في لقاء ركلات الجزاء المهدرة.. وتعادل كايزر تشيفز وهوريا في الجول يكشف سبب استبعاد شيكابالا من لقاء الزمالك وتونجيث

وواصل "ورغم أن الزمالك لم يسجل أي هدف حتى الآن في مباراتين لكنه يلعب جيدا، إمكانيات الزمالك ستظهر في رادس رغم كونه ملعب صعب لكنه أرضيته ستساعد اللاعبين على إظهار قدراتهم عكس ملعب لقاء اليوم".

وأكمل "لا أستطيع لوم الفريق بسبب كم الفرص الذي يصنعها كل مباراة، لكنني ألوم الهجوم واللمسة الأخيرة، يجب أن تتحسن لنسجل الأهداف".

وأتم هيثم فاروق حديثه "لا يجب التفريط في النقاط في المباراة المقبلة ضد الترجي في ملعب رادس وعلى اللاعبين استعادة الثقة في لقاء الدوري المقبل قبل السفر لتونس".

ويتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فقط، يليه الزمالك بنقطة واحدة من مباراتين.

ثم يأتي تونجيث ثالثا بنقطة واحدة من مباراتين، وأخيرا مولودية الجزائر بدون أي نقطة بعد مباراة واحدة خاضها.

الزمالك في إفريقيا هيثم فاروق تونجيث
نرشح لكم
أخر الأخبار
هيثم فاروق: أحيي لاعبي الزمالك على مجهودهم ضد تونجيث.. ولكن 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل ليلة الأبطال – ساني وكومان وليفاندوفسكي أساسيون.. وخماسي في وسط لاتسيو 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – جيرو يقود تشيلسي وهودسون أودوي يبدأ.. وأتليتكو بالأسلحة المعتادة 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر مجموعة الزمالك - مولودية الجزائر (1)-(0) الترجي.. جوووول لأصحاب الأرض 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر ليلة الأبطال – كروس: مواجهة أتالانتا مثل النهائي.. وهذه مشكلة هالاند ومبابي 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال - زيدان: نعلم صعوبة الأبطال وليس لدي تفسير للإصابات.. أتالانتا فريق هجومي 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة حجازي.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في 17 دقيقة ساعة | السعودية
الوداد يفوز على بترو أتليتكو في لقاء ركلات الجزاء المهدرة.. وتعادل كايزر تشيفز وهوريا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك