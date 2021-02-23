هيثم فاروق: أحيي لاعبي الزمالك على مجهودهم ضد تونجيث.. ولكن

وجه هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق والمحلل الحالي تحيته إلى لاعبي الفريق الأبيض عقب تعادلهم مع تونجيث السنغالي سلبيا بدون أهداف.

وتعادل الزمالك مع تونجيث اليوم الثلاثاء في ملعب ريسيدنس لات ديور في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال هيثم فاروق في حديثه عبر شبكة "بي إن سبورتس" في تحليله للقاء: "أحيي اللاعبين على المجهود ونقطة أفضل من لا شيء".

وواصل "ورغم أن الزمالك لم يسجل أي هدف حتى الآن في مباراتين لكنه يلعب جيدا، إمكانيات الزمالك ستظهر في رادس رغم كونه ملعب صعب لكنه أرضيته ستساعد اللاعبين على إظهار قدراتهم عكس ملعب لقاء اليوم".

وأكمل "لا أستطيع لوم الفريق بسبب كم الفرص الذي يصنعها كل مباراة، لكنني ألوم الهجوم واللمسة الأخيرة، يجب أن تتحسن لنسجل الأهداف".

وأتم هيثم فاروق حديثه "لا يجب التفريط في النقاط في المباراة المقبلة ضد الترجي في ملعب رادس وعلى اللاعبين استعادة الثقة في لقاء الدوري المقبل قبل السفر لتونس".

ويتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فقط، يليه الزمالك بنقطة واحدة من مباراتين.

ثم يأتي تونجيث ثالثا بنقطة واحدة من مباراتين، وأخيرا مولودية الجزائر بدون أي نقطة بعد مباراة واحدة خاضها.