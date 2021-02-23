مباشر مجموعة الزمالك - مولودية الجزائر (1)-(1) الترجي.. جوووول التعادل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

إحماء مولودية الجزائر قبل لقاء الزمالك

يستضيف مولودية الجزائر فريق الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي الصدارة برصيد 3 نقاط بينما المولودية ثالثا برصيد نقطة، وتعادل الزمالك في المباراتين ليحل ثانيا بنقطتين وتونجيث السنغالي رابعا برصيد نقطة.

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ق60 جوووول عبد الرؤوف بن غيث يسجل التعادل لفريق الترجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 جوووول بلال بن ساحة بيسراه على يمين فاروق بن مصطفى يتقدم للمولودية

ق15 ربع ساعة سلبية

ق3 ويليام توجوري يهدر فرصة هدف محقق للترجي

انطلاق المباراة

في إفريقيا الزمالك الترجي مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا
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