الوداد يفوز على بترو أتليتكو في لقاء ركلات الجزاء المهدرة.. وتعادل كايزر تشيفز وهوريا

بدأ الوداد المغربي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بأفضل شكل بعدما فاز على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الثلاثاء في ملعب 11 نوفمبر.

ولم يخض الوداد لقاء الجولة الأولى بعدما رفضت السلطات المغربية استضافة فريق كايزر تشيفز بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد أيوب الكعبي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء بواقع واحدة لكل فريق.

لم يستطع أيوب الكعبي تسجيل ركلة الجزاء التي أتيحت للوداد في الدقيقة 37 بعدما تصدى له حارس بترو أتليتكو.

فيما أهدر ريكاردو جوب إستيافو إدراك فرصة التعادل بعدما سدد ركلة الجزاء خارج الملعب.

فيما تعادل كايزر تشيفز في ملعبه سوكر سيتي مع هوريا كوناكري الغيني سلبيا بدون أهداف.

بتلك النتيجة يتصدر هوريا المجموعة بأربع نقاط بعدما خاض مباراتين.

ويأتي الوداد في المركز الثاني بثلاث نقاط من لقاء واحد خاضه، يليه كايزر تشيفز بنقطة واحدة من مباراة واحدة خاضها.

فيما خسر بترو أتليتكو كلا المباراتين اللتين خاضهما ليحتل المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة.