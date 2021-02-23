الوداد يفوز على بترو أتليتكو في لقاء ركلات الجزاء المهدرة.. وتعادل كايزر تشيفز وهوريا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

بدأ الوداد المغربي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بأفضل شكل بعدما فاز على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الثلاثاء في ملعب 11 نوفمبر.

ولم يخض الوداد لقاء الجولة الأولى بعدما رفضت السلطات المغربية استضافة فريق كايزر تشيفز بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد أيوب الكعبي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

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وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء بواقع واحدة لكل فريق.

لم يستطع أيوب الكعبي تسجيل ركلة الجزاء التي أتيحت للوداد في الدقيقة 37 بعدما تصدى له حارس بترو أتليتكو.

فيما أهدر ريكاردو جوب إستيافو إدراك فرصة التعادل بعدما سدد ركلة الجزاء خارج الملعب.

فيما تعادل كايزر تشيفز في ملعبه سوكر سيتي مع هوريا كوناكري الغيني سلبيا بدون أهداف.

بتلك النتيجة يتصدر هوريا المجموعة بأربع نقاط بعدما خاض مباراتين.

ويأتي الوداد في المركز الثاني بثلاث نقاط من لقاء واحد خاضه، يليه كايزر تشيفز بنقطة واحدة من مباراة واحدة خاضها.

فيما خسر بترو أتليتكو كلا المباراتين اللتين خاضهما ليحتل المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة.

الوداد كايزر تشيفز بترو أتليتكو هوريا في إفريقيا
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