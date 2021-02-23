ماذا يحدث عندما ينهي الزمالك أول جولتين بنقطتين؟ تأهل وفأل حسن بسبب الترجي

عبر تاريخه الطويل في البطولات الإفريقية، ومشاركته 13 مرة في دور المجموعات ببطولات إفريقيا، لم ينه الزمالك الجولتين الافتتاحيتين بنقطتين سوى مرة وحيدة فقط.

لم يستطع الزمالك فك التكتل الدفاعي لتونجيث السنغالي وعانده الحظ في الثواني الأخيرة من اللقاء ليكتفي معه بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبالتالي يتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فقط، يليه الزمالك بنقطة واحدة من مباراتين. ثم يأتي تونجيث ثالثا بنقطة واحدة من مباراتين، وأخيرا مولودية الجزائر بدون أي نقطة بعد مباراة واحدة خاضها.

المرة الوحيدة التي أنهى الزمالك فيها أول جولتين بنقطتين، كانت في نسخة 2005.

ففي تلك النسخة، تعادل الزمالك مع أسيك في كوت ديفوار 1-1، قبل أن يتعادل مع النجم الساحلي بنفس النتيجة في القاهرة.

الزمالك حصد 7 نقاط بعد ذلك، بتعادل ضد الترجي في القاهرة وانتصار عليه في تونس، ليعد ذلك فألا حسنا للأبيض الذي يواجه الترجي في رادس ثم في القاهرة في الجولتين المقبلتين.

بعدها فاز الزمالك على أسيك في مصر، ثم خسر من النجم الساحلي في تونس، قبل أن يتأهل لنصف النهائي بـ 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن متصدر المجموعة، النجم الساحلي.

الزمالك خرج حينها من نصف النهائي بمجموع المباراتين أمام حامل لقب تلك النسخة، الأهلي.