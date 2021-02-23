خروج قطر وأستراليا من كوبا أمريكا بسبب تأجيل تصفيات آسيا

خرج منتخبا قطر وأستراليا من منافسات كوبا أمريكا المقرر لها الصيف المقبل بسبب تأجيل تصفيات آسيا إلى يونيو.

وتقام كوبا أمريكا في دولتي الأرجنتين وكولومبيا في الفترة من 11يونيو إلى 10 يوليو وكان من المقرر مشاركة قطر وأستراليا عن طريق الدعوة.

ونقلت صحيفة آس تصريحات جونزالو بيلوسو نائب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لإذاعة لا ريد دي الأرجنتينية وأفاد فيها عدم مشاركة قطر وأستراليا.

وقال بيلوسو: "لن يشارك منتخبا قطر وأستراليا في كوبا أمريكا بعد تأجيل تصفيات آسيا لأسباب تخص إجراءات احترازية لفيروس كورونا".

وتابع "لم يتحدد الموقف التالي حتى الآن سواء اللعب بدون المنتخبين أو دعوة ضيوف جدد".

وعن احتمالية تأجيل البطولة شدد بيلوسو "من المؤكد تماما إقامة البطولة في موعدها".

وأضاف "التفكير الآن إقامتها بحضور جماهيري بنسبة 30% ولم يتم التأكد تماما من ذلك".

وكان من المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كوبا أمريكا بمشاركة 12 منتخبا مقسمين على مجموعتين ويتأهل أول 4 منتخبات إلى ربع النهائي.

وشارك منتخبا قطر واليابان في النسخة السابقة التي أقيمت في 2019 بالبرازيل.