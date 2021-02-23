نقطة تاريخية تُرسخ اللعنة السنغالية.. الزمالك يتعادل مع تونجيث

لم يستطع الزمالك فك التكتل الدفاعي لتونجيث السنغالي وعانده الحظ في الثواني الأخيرة من اللقاء ليكتفي معه بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحل الزمالك اليوم الثلاثاء ضيفا على تونجيث في ملعب ريسيدنس لات ديور لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ولم يستطع الزمالك فك اللعنة السنغالية التي تطارده بشكل خاص وتطارد الأندية المصرية بشكل عام.

إذ أن الفرق المصرية التقت بنظيرتها السنغالية في السنغال ست مرات خسروا أربع مرات وتعادلوا مرتين.

أما بالنسبة للزمالك فهذه أول مرة يتعادل مع فريق سنغالي في ملعبه بعدما هُزم في المرتين السابقتين ضد ناديمبرو وجينيراسيون فوت.

ولم ينجح الزمالك في الفوز أو في تسجيل هدفا في ثاني جولات دوري الأبطال خلال الموسم الجاري.

بتلك النتيجة حصل كل فريق على نقطة وأصبحت تلك النقطة هي الأولى لتونجيث في في مشاركته الأولى في دوري الأبطال.

وبالتالي يتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فقط، يليه الزمالك بنقطة واحدة من مباراتين.

ثم يأتي تونجيث ثالثا بنقطة واحدة من مباراتين، وأخيرا مولودية الجزائر بدون أي نقطة بعد مباراة واحدة خاضها.

شوط هادئ

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه فلم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

ولاحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة الثامنة بعدما مرر حمزة المثلوثي بينية لأسامة فيصل لكن تسديدة الأخير تصدى لها حارس تونجيث وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 14 لاحت فرصة خطيرة لتونجيث ولكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وعقب مرور 12 دقيقة توغل جبريل سلاه من الناحية اليسرى مستغلا عدم تواجد أحمد أبو الفتوح بسبب عدم عودته من الهجوم وانطلق داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة لكن المثلوثي شتت التمريرة قبل أن تصل للاعب تونجيث.

وفي الدقيقة 30 أطلق باب نداي تسديدة قوية من ركلة حرة من منتصف الملعب مرت أعلى مرمى الزمالك.

وعقب مرور دقيقتين فقط أرسل أشرف بنشرقي تمريرة عرضية لأسامة فيصل لكن مدافع تونجيث شتت الكرة سريعا لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ولم يحدث جديد في الشوط الأول وانحصر اللعب في وسط الملعب فيما تبقى من دقائق لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شوط الفرص المهدرة

جاء الشوط الثاني مغايرا للشوط الأول وسط ضغط هجومي أكبر من الزمالك.

وتوغل أحمد أبو الفتوح بطريقة رائعة من الناحية اليسرى وراوغ اكثر من لاعب لكن دفاع تونجيث شتت الكرة في النهاية بنجاح.

وأرسل أبو الفتوح عرضية حولها حمزة المثلوثي بتسديدة شتتها الدفاع.

وأجرى تونجيث تبديلين بمشاركة الحاجي فال وشيخ باي وخروج بول فاليري وباي ديوب.

وكاد أسامة فيصل يسجل هدفا بعد رأسية قوية بعد متابعته عرضية قادمة من أحمد أبو الفتوح من ركلة ركنية من الناحية اليمنى لكن حارس تونجيث تصدى له وحولها لركنية مرت دون خطورة.

وأجرى الزمالك أول تبديلاته بمشاركة عبد الله جمعة بدلا من أحمد أبو الفتوح.

وسدد بنشرقي كرة قوية تصدى لها حارس تونجيث.

وفي الدقيقة 68 كاد تونجيث يسجل الهدف الأول ولكن الحاجي فال لم يستغل بينية بابا عثمان ساكو وسدد خارج الملعب.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين بمشاركة مروان حمدي وإمام عاشور بدلا من أسامة فيصل وبنشرقي.

ورد تونجيث بمشاركة أسان دياتا بدلا من جبريل سلاه.

وكاد الحاجي فال سجل هدفا لكن جنش تصدى لرأسيته.

وكاد فرجاني ساسي يطلق تصويبة قوية بعد تمريرة من عبد الله جمعة لكن دفاع تونجيث شتت الكرة سريعا.

وتوغل عبد الله جمعة من الناحية اليسرى لكن عرضيته شتتها الدفاع السنغالي.

وتبادل إمام عاشور الكرة مع أوباما لكن تسديدة الأول ذهبت بعيدة لخارج الملعب.

وكاد إمام عاشور يخطف الانتصار في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما شن الزمالك هجمة مرتدة سريعة للغاية ومرر أوباما الكرة لإمام الذي سدد لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.