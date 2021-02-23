في الجول يكشف سبب استبعاد شيكابالا من لقاء الزمالك وتونجيث

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه اليوم المستدعاة للقاء تونجيث في دوري أبطال إفريقيا لكنها خلت من اسم قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن شيكابالا تعرض لكدمة في مران الزمالك أدت لعدم قدرته على التواجد في اللقاء.

وبالتالي قرر باتشيكو عدم ضم شيكابالا لقائمة الفريق في التشكيل الأساسي أو حتى التواجد على مقاعد البدلاء.

وخاض شيكابالا خلال الموسم الجاري مع الزمالك 11 مباراة صنع خلالهم هدفين.

ويواجه الزمالك منافسه تونجيث اليوم الثلاثاء في ملعب ريسيدنس لات ديور في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بالتعادل سلبيا بدون أهداف مع مولودية الجزائر.

فيما خسر تونجيث من الترجي في ملعب رادس بهدفين لهدف.