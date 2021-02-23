ماذا يحدث عندما يحصد الأهلي 3 نقاط من أول جولتين؟ بين أغلى بطولتين ومشاركتين سيئتين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - ياسر إبراهيم

عبر تاريخه، حصد الأهلي 3 نقاط من أول جولتين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وتباينت نتائجه بعد ذلك.

خسر الأهلي بنتيجة 1-0 أمام ضيفه سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء. هذا الفوز رفع رصيد سيمبا من النقاط إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما أصبح الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

انتصار سيمبا جعله يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 عن أقرب منافسيه فيتا كلوب والأهلي، و6 نقاط عن المريخ متذيل المجموعة.

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4 مرات سابقة حقق فيها الأهلي نفس النتيجة

المرة الأولى التي حقق فيها الأهلي 3 نقاط من أول جولتين، كانت في نسخة 1999 من دوري أبطال إفريقيا. فاز على شوتنج ستارز النيجيري 3-2 خارج الديار في الجولة الأولى ثم خسر من الرجاء المغربي في القاهرة 1-0.

الأهلي أنهى المجموعة في المركز الثاني، الذي لم يكن مؤهلا للأدوار التالية آنذاك حيث إن دور المجموعات كان مؤهلا للدور النهائي مباشرة. حصد الأهلي 10 نقاط من المجموعة التي ضمت هارتس أوف أوك الغاني كذلك.

النسخة التالية، عام 2000، شهدت نفس الواقعة. خسارة من هارتس أوف أوك الغاني 2-1، ثم فوز على لوبي ستارز النيجيري في القاهرة 3-1.

حصد الأهلي 8 نقاط فقط واحتل المركز الثاني خلف هارتس أوف أوك بفارق 6 نقاط كاملة، في المجموعة التي ضمت أيضا جان دارك السنغالي.

في 2006 أيضا تكرر نفس الأمر، خسارة من الصفاقسي في تونس ثم فوز على شبيبة القبائل 2-0 في القاهرة. الأهلي سار في دربه، وتأهل لنصف النهائي في المركز الثاني بـ 11 نقطة بفارق نقطة عن الصفاقسي من المجموعة التي ضمت أيضا كوتوكو الغاني.

الأهلي شق طريقه وحصد لقب البطولة في النهائي على حساب الصفاقسي نفسه بهدف محمد أبو تريكة التاريخي.

المرة الأخيرة التي شهدت حصول الأهلي على 3 نقاط من أول جولتين، كانت النسخة الماضية للبطولة، حيث حصد اللقب أيضا.

خسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى، ثم فوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، قبل أن يستمر الأهلي ويتأهل ثانيا خلف النجم بنقطة أيضا، حيث حصد 11 نقطة.

الأهلي فاز باللقب أيضا على حساب الزمالك في النهائي.

الأهلي سيمبا في إفريقيا
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