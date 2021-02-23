بوفون: إنتر لم يظهر كامل قدراته حتى الآن وتصدره للدوري ليس مفاجأة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر - كأس إيطاليا

لا يرى جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أن تصدر إنتر للدوري الإيطالي يعتبر مفاجأة، وأشار إلى أهمية فوز فريقه على كروتوني في ظل الصراع على لقب الدوري الإيطالي.

ورفض كريستيانو رونالدو ألا يترك بصمته في احتفالية يوفنتوس بمباراته رقم 250 على ملعبه الجديد، وقاد الفريق للتغلب على كروتوني 3-0 بملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإيطالي.

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نحتاج إلى الفوز على كروتوني ولكنه لم يكن سهلا".

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وأضاف "كانت الأمور صعبة في النصف ساعة الأولى ولكن ما يهم هو الحفاظ على التركيز لمدة 90 دقيقة".

وأوضح الحارس المخضرم "تقدم إنتر علينا في ترتيب جدول الدوري ليس مفاجأة".

واستطرد "ربما المفاجأة هي أن إنتر لم يظهر كامل قدراته حتى الآن".

الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 ليرتقي للمركز الثالث ويصبح على بُعد 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني و8 نقاط من إنتر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للسيدة العجوز.

وسجل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقائق 38 و46 من الشوط الأول وأضاف وستون ماكيني الهدف الثالث في الدقيقة 66.

لعب يوفنتوس مباراته رقم 250 على ملعبه الجديد في كل المسابقات.

أما أهداف رونالدو فجعلته يسجل في الفريق رقم 78 في الدوريات الخمسة الكبرى منذ عام 2000.

ويعد رونالدو ثاني أكثر من سجل في الفرق بعد زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل في 79 فريقا.

وذلك يكون رونالدو قد لعب ضد 18 فريقا في الدوري بالموسم الحالي وسجل ضدهم جميعا.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي لـ18 هدفا ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإيطالي.

بينما أصبح وستون ماكيني أكثر لاعب أمريكي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد هيلاس فيرونا.

جيانلويجي بوفون يوفنتوس إنتر
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