تشكيل الزمالك - عودة جنش.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد تونجيث

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 17:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

جنش - الزمالك - نهضة بركان

عاد محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة عرين الزمالك في البطولات الإفريقية، إذ يشارك أساسيا أمام تونجيث السنغالي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك جنش الموسم الماضي في نسخة دوري أبطال إفريقيا، وتعود مشاركته الأخيرة لنسخة 2017 دوري الأبطال أمام رينجرز النيجيري في الأدوار التمهيدية وشهدت خسارة الزمالك 2-1.

فيما شارك في 2019 ببطولة الكونفدرالية في 14 مباراة وقاد الزمالك للتتويج باللقب.

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وجاء تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أحمد أبو الفتوح- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدي وحسام أشرف.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالتعادل مع مولودية الجزائر بدون أهداف، فيما تكبد تونجيث الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 2-1.

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