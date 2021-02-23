روبرتسون يرد على تقارير شجاره مع أليسون

تحدث آندي روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول عن التقارير التي أشارت إلى تورطه في شجار مع زميله في الفريق أليسون بيكر في غرفة تبديل الملابس.

عقب خسارة ليفربول من ليستر سيتي هذا الشهر، خرجت تقارير تزعم أن روبرتسون تشاجر مع أليسون داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "أنا لا أبدو مثل الأشخاص الذين يشتبكون مع غيرهم بالأيدي، أليس كذلك!".

وأضاف "لأكون صادقًا.. أبعد شخصين عن التورط في شجار بغرفة خلع الملابس هما أنا وأليسون".

وأكمل "أعتقد أن الناس يجلسون في المنازل وهم يشعرون بالملل بعض الشيء ومن الواضح أن أحدهم اختلق هذه الشائعة".

وأصبحت آمال ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية، إذ تقهقر إلى المركز السادس وابتعد عن الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

رصيد ليفربول في الدوري الإنجليزي متوقف عند النقطة 40 في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي أسقط الحمر في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.

الهزيمة كانت السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.