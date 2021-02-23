بيرلو: ننافس إنتر على اللقب وسنقاتل حتى النهاية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

يرفض أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الاعتراف بأن فريقه فقد فرصة التتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مع وجوده في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

ورفض كريستيانو رونالدو ألا يترك بصمته في احتفالية يوفنتوس بمباراته رقم 250 على ملعبه الجديد، وقاد الفريق للتغلب على كروتوني 3-0 بملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اتسمت بدايتنا للقاء بالتوتر بسبب المباريات الأخيرة ولكن بعد الهدفين أصبحنا هادئين ونجحنا بعد ذلك في إدارة المباراة بشكل جيد".

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وأضاف "لم تكن البداية المثالية لنا بالتأكيد، كانت تمريراتنا غير منضبطة بسبب التسرع والرغبة في إحراز هدف مبكر".

وتابع "على أي حال، كان من المهم تحقيق الثلاث نقاط أمام كروتوني، يجب أن نحاول أن نتحسن".

وشدد بيرلو "نحن أحد منافسي إنتر وسنحاول القتال حتى النهاية".

الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 ليرتقي للمركز الثالث ويصبح على بُعد 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني و8 نقاط من إنتر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للسيدة العجوز.

وأوضح "ألفارو موراتا ليس في أفضل حالاته ويحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه".

وأتم "مع وجود رونالدو في المقدمة، نحتاج إلى تطوير طريقتنا في اللعب على أطراف الملعب لنجعله يدخل لمنطقة الجزاء".

وسجل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقائق 38 و46 من الشوط الأول وأضاف وستون ماكيني الهدف الثالث في الدقيقة 66.

لعب يوفنتوس مباراته رقم 250 على ملعبه الجديد في كل المسابقات.

أما أهداف رونالدو فجعلته يسجل في الفريق رقم 78 في الدوريات الخمسة الكبرى منذ عام 2000.

ويعد رونالدو ثاني أكثر من سجل في الفرق بعد زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل في 79 فريقا.

وذلك يكون رونالدو قد لعب ضد 18 فريقا في الدوري بالموسم الحالي وسجل ضدهم جميعا.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي لـ18 هدفا ليتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإيطالي.

بينما أصبح وستون ماكيني أكثر لاعب أمريكي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد هيلاس فيرونا فيما يلعب كروتوني ضد كالياري.

يوفنتوس إنتر أندريا بيرلو
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