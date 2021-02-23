تقرير: انتكاسة جديدة تؤخر عودة كوتينيو لـ برشلونة

تعرض فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة لانتكاسة في فترة التأهيل من إصابته في الركبة التي يبتعد بسببها عن الملاعب منذ فترة.

كوتينيو أصيب في نهاية العام الماضي وخضع لعملية جراحية كان من المفترض أن يغيب بسببها لمدة 3 أشهر.

وأفادت جريدة موندو ديبورتيفو أن البرازيلي لا يزال يعاني من تورم في ركبته اليسرى رغم خضوعه لعملية جراحية يوم الثاني من يناير.

وأوضح التقرير أن حالة كوتينيو بعد مرور أقل من شهرين على خضوعه للعملية الجراحية ستجعله على الأرجح يستغرق وقتًا أطول قبل العودة للملاعب.

حين خضع كوتينيو للعملية الجراحية، أفاد برشلونة في بيان مقتضب: "سيغيب الدولي البرازيلي لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

وظهر لاعب ليفربول السابق في 14 مباراة بقميص برشلونة هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع 2.

كوتينيو عاد إلى صفوف برشلونة بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ خلال موسمه الناجح للغاية، إذ حقق مع البافاري ثلاثة ألقاب.

فقد توج مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وشارك كوتينيو في 38 مباراة مع الفريق البافاري خلال موسم 2019-2020، وسجل 11 هدفا وصنع 6.