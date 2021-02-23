انتهت كأس مصر - مصر للمقاصة (2) (0) أشمون.. لا مفاجأت

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة وأشمون من القسم الرابع في دور الـ 32 من كأس مصر.

الفائز من لقاء اليوم، سيواجه سيراميكا كليوباترا الفائز على غزل المحلة في دور الـ 16.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: خالد أوتشو يتابع تصدي العشماوي من داخل الست ياردات أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووول ثاني.. مفتاح طقطق يراوغ 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء في لعبة واحدة ويسجل الهدف الثاني للمقاصة.

ق 33: مفتاح طقطق ينفرد ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها العشماوي حارس أشمون.

ق 9: جوووول مفتاح طقطق والهدف الأول للمقاصة.

ق 8: أحمد العشماوي حارس أشمون يعرقل باسم مرسي وركلة جزاء للمقاصة، ويتحصل على بطاقة صفراء.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لمحمد خيري لاعب أشمون عقب تدخل قوي على أحمد عادل ميسي.

بداية اللقاء

كأس مصر أشمون مصر للمقاصة
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