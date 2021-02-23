تشكيل الأهلي - بواليا يقود الهجوم.. وديانج وفتحي وأكرم في الوسط

دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بوالتر بواليا لاعب فريقه لقيادة الهجوم أمام سيمبا التنزاني.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الثلاثي حمدي فتحي وأكرم توفيق وأليو ديانج في خط وسط الأهلي، في حين يلعب الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي على الأطراف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ومحمد شريف ومروان محسن وعمرو السولية وأحمد رمضان "بيكهام" وأيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشة".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد

الوسط: ديانج – حمدي فتحي – أكرم توفيق

الهجوم: كهربا – بواليا – أجايي