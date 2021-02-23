مدافع ليفربول: لقد وقعنا في الفخ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 13:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول

"لقد وقعنا في الفخ".. جملة لخص بها ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول ما حدث لفريقه هذا الموسم.

وأصبحت آمال ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية، إذ تقهقر إلى المركز السادس وابتعد عن الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع أنفيلد ووتش: "الفخ الذي وقعنا فيه هذا الموسم هو أننا توقعنا الفوز بالمباريات في بعض الأوقات لأننا نمتلك الجودة لتحقيق الانتصارات بأي شكل".

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وأضاف المدافع الشاب "حدث ذلك بشكل طبيعي في الموسم الماضي والموسم الذي سبقه".

واستطرد "لكن ذلك لم يحدث لأننا كنا محظوظين فقط، لقد حدث لأننا كنا نعمل بجد حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة".

وأتم "أعتقد أننا ربما نسينا هذا الموسم بعض تلك الأساسيات وتوقعنا أن نفعل ذلك بسهولة لأنه أصبح طبيعيا جدا بالنسبة لنا".

رصيد ليفربول في الدوري الإنجليزي متوقف عند النقطة 40 في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي أسقط الحمر في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.

الهزيمة كانت السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول
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