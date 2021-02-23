علاء عبد العال: هذه حالة أسوان قبل تسلمي المهمة.. وخشيت أن تعيدنا مباراة الزمالك لنقطة الصفر

قال علاء عبد العال مدرب أسوان إنه كان يخشى أن تعيده مواجهة الزمالك إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أنه تسلم الفريق في حالة إحباط شديدة ولاعبيه فاقدي للثقة وكان يهدف لإعادته إلى مساره الصحيح سريعا. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عبد العال: "الأمور كانت صعبة حينما تسلمت الفريق، وجدت اللاعبين في مرحلة إحباط شديدة وفاقدي الثقة في أنفسهم، بدأت في العمل على إعادة الثقة بمعاونة جهازي والعديد منهم من أبناء أسوان".

وواصل "كان يهمني أن أكسر سلسلة الهزائم وأعيد الثقة وإعادة توظيف اللاعبين".

وأكمل "بدأنا ضد المحلة، وكنت أخشى مباراة الزمالك كثيرا، كنت أخشى بعد كسر سلسلة الهزائم أن نخسر هذه المباراة".

واستطرد "حصدنا نقاط الاتحاد بأداء جيد، ظهرت شخصية فريق أسوان في الملعب والأداء كان رائعا، أحاول أن أوصل لهم أننا لسنا أقل من أي فريق، وأن بإمكانهم الفوز ضد أي فريق، وأن تستمر هذه الصحوة والدوري هذا الموسم صعب، الكل يتنافس على الدوري أو المربع الذهبي أو الهروب من الهبوط".

وأردف "حينما أرى الفرق التي تتواجد أسفل أسوان في جدول الترتيب أقلق، لكننا سنعمل بقوة مع دعم مجلس الإدارة المحترم في حدود إمكانياته ومحافظ أسوان كذلك. مع التفات جماهير النادي حول الفريق".

وتابع "وصلتني مكالمات من أشخاص لا أعرفهم في أسوان سعداء بنتائج الفريق وما يقدمه مؤخرا، أتمنى أن نحقق نتائج أفضل من النتائج الحالية".

علاء عبد العال تولى تدريب أسوان في شهر يناير الماضي وقاد الفريق في 6 مباريات لم يخسر أي منها، تعادل في 4 وفاز مرتين.

وتحدث عبد العال عن مواجهة الزمالك في الدوري والتي تعادل خلالها سلبيا قائلا: "الزمالك قدم أداء رائع مع بداية الموسم، وخشيت على الفريق لأننا نواجه نجوم الزمالك، كان لديه أكثر من لاعب يمكنه التسجيل في أي وقت".

وواصل "عملنا بشكل جيد وحاولنا رفع الجزء البدني، لكنها كانت مباراة صعبة بكل المقاييس، لم أهتم بالأداء الجميل قدر إغلاق مفاتيح القوة لدى الزمالك. نجحنا بشكل كبير جدا وتألق الفريق وعمر رضوان حارس المرمى، وتمكنا رغم ذلك من الوصول إلى مرمى الزمالك".

وأردف "كانت مواجهة صعبة، الحصول على نقطة من الزمالك في ظل ظروفنا التي عشناها كانت نقطة جيدة لنا، طبيعي نعترف بقوة الأهلي أو الزمالك، الحصول على نقطة شيء جيد والحصول على النقاط الـ3 شيء كبير جدا".

واستكمل "كنت أخشى الهزيمة، ممكن هزيمة بفارق جيد لكن بفارق كبير كنا سنعود إلى نقطة الصفر".

وتطرق للحديث حول الأمور التي تتسبب في خروجه عن شعوره قائلا: "أتعصب حينما أجد أمرين في الملعب، أداء اللاعبين سيء ولا ينفذون ما أطلبه، وحينما أجد ظلما وقع علينا من التحكيم".

وأكمل "لكن التحكيم الآن بعد وجود تقنية حكم الفيديو حقق عدالة إلى حد كبير جدا، ولمسنا ذلك ضد الاتحاد، لولا وجود تقنية حكم الفيديو لمرت وأصبحت هدفا".

وأتم "حكامنا بخير، ولا أقصد التعصب عليهم أكن لهم كل الاحترام، لكن حينما يقع الظلم علي وعلى الفريق الذي أدربه يحزنني ذلك، قد تحدث الأخطاء البسيطة لكن من المهم ألا تؤثر على نتيجة المباراة هذا ما حدث بعد تقنية VAR أصبحت هناك عدالة في المباريات".

ويواجه نادي أسوان نظيره سوهاج ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر يوم الأربعاء.