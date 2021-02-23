رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عدد المصابين بـ كورونا في فرق المسابقة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 15 و21 فبراير، تم اختبار 2633 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك حالتين إيجابيتين جديدتين".

وأضاف البيان "اللاعبان أو العاملان بالنادي الذين ثبتت إصابتهما سيعزلان أنفسهما لمدة 10 أيام".

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ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة 25 من الموسم الجديد الذي أقيم بدون حضور جماهيري باستثناء مباريات قليلة.

وبات من المقرر أن يعود الجمهور لحضور مباريات الدوري الإنجليزي مجددا في 17 مايو المقبل قبل بدء الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وموقع "ذا أثليتك" الأمريكي فإن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلن اليوم خطة الحكومة لحضور الجمهور للمباريات بواقع 10 آلاف متفرج أو ربع عدد السعة لكل ملعب أيهما أقل.

لكن أوضح رئيس الوزراء البريطاني أن تلك القرارات ليس أكيدة موضحا أن الحكومة الإنجليزية سوف تراقب الوضع الصحي مع إمكانية اختبار حضور الجماهير في عدد من الفعاليات الرياضية بداية من شهر أبريل المقبل مع تقليل المساحات المفروضة بين الأفراد.

في الوقت ذاته فهناك احتمالية أن يُقدم الموعد للسماح لحضور الجماهير بـ48 ساعة لاختبار الأمر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي في 15 مايو المقبل.

وتأمل الحكومة الإنجليزية أن يكون ثلثي ملعب ويمبلي ممتلئا بالجماهير في نهائي أقدم بطولة كروية في التاريخ.

وكانت الحكومة الإنجليزية سمحت في ختام العام الماضي بحضور 4 آلاف مشجع للمباريات مع تقسيم البلاد لمستويات بناء على تفشي فيروس كورونا في كل منطقة منهم.

فكان يُسمح بالملاعب المتواجدة في مناطق المستوى الأول بحضور 4 آلاف مشجع أو 50% من سعة الملعب.

أما ملاعب المستوى الثاني فكان يُسمح بحضور ألفي مشجع أو 50% من سعة الملعب كذلك.

فيما لم يكن يُسمح لملاعب المستويين الثالث والرابع بحضور الجماهير مطلقا.

ولكن عقب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا تقرر منع الجمهور من الحضور كليا للمباريات.

الدوري الإنجليزي
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