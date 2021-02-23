محاضرة لموسيماني قبل مواجهة سيمبا.. والبعثة تحدد موعد العودة للقاهرة

يعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة ختامية للاعبيه قبل التحرك لملعب مكابا في تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في دوري الأبطال.

وتبدأ المحاضرة في الـ12 والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، يشرح خلالها موسيماني للاعبيه طريقة اللعب خلال المباراة، كما سيعلن تشكيل الفريق قبل التحرك إلى الملعب.

وسيبدأ الفريق في التحرك إلى الملعب فور انتهاء المحاضرة الختامية لموسيماني، في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقررت بعثة الأهلي في تنزانيا برئاسة محمد الدماطي العودة إلى القاهرة عقب نهاية المباراة مباشرة، ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار دار السلام على متن طائرة خاصة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على أن تصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه المريخ السوداني بنتيجة 3-0.