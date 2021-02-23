مواعيد مباريات الثلاثاء 23 فبراير 2021.. الأهلي يواجه سيمبا والزمالك ضد تونجيث في دوري الأبطال

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني، وسيذاع اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 7".

كما يستضيف تونجيث السنغالي نظيره الزمالك ضمن منافسات نفس الجولة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد ريسيدنس لات ديور، وسيذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويواجه بايرن ميونيخ مضيفه لاتسيو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

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وتقام مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد في نفس الموعد -العاشرة مساء- في نفس الدور ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف مصر للمقاصة نظيره أشمون ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الثانية والنصف ظهرا، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحل ساوثامبتون ضيفا على ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه اتحاد جدة الذي يلعب له المدافع الدولي المصري أحمد حجازي نظيره الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "السعودية الرياضية 2".

ويستضيف النصر نظيره الهلال في السابعة و35 دقيقة مساء ضمن منافسات نفس الجولة ويذاع اللقاء على قناتي "السعودية الرياضية 1 و4".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من هنا.

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